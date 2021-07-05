市場活力迸發 廣西自貿區 入駐企業近1.7萬家

廣西自由貿易試驗區建設指揮部辦公室（簡稱「廣西自貿辦」）4日披露，據統計，2021年上半年，廣西自貿試驗區入駐企業近1.7萬家，同比增長400%。實際利用外資4.8億美元，進出口總額超1000億元人民幣。

中新社報導，廣西自貿辦表示，廣西自貿試驗區以打造對東盟（台灣稱為東協）合作先行先試示範區為目標，在面向東協開放、陸海新通道建設、邊境經濟創新三大領域，推進改革試點任務，中（中國）馬（馬來西亞）「兩國雙園」跨境金融改革、憑祥市場採購貿易方式試點、崇左跨境電商綜試區等創新舉措紛紛落地。

6月11日，中國銀行欽州分行運用廣西自貿試驗區欽州港片區金融創新跨境人民幣雙向流動便利化試點政策，為廣西螞蟻洋貨供應鏈管理有限公司，辦理首筆300萬元人民幣的跨境融資支付業務，讓企業真正享受到資金進出更加自由的好處。

優化營商環境方面，廣西自貿試驗區簡化辦事程序，降低辦事成本。

廣西在自治區層面分兩批下放162項行政權力事項，並加快推進負面清單制放權。

為推動中國大陸與東協合作機制升級發展，今年4月24日，「中國-東盟經貿中心」在廣西自貿試驗區南寧片區揭牌運營，構建對東協國家的經貿合作樞紐。目前，已吸引近30家中國與東協國家商協會、企業以及國際機構等入駐。

廣西自貿辦也表示，下一步將會推動先進製造業和現代服務業主導產業集聚發展，提升利用外資、外貿、對外合作水平，構建面向東協的跨境產業鏈供應鏈價值鏈，推進「中國—東盟經貿中心」建設，推動RCEP規則先行先試。