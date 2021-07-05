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拚2025發展成萬家小巨人企業
大陸工業和信息化部、科技部等六部門近日發布「關於加快培育發展製造業優質企業的指導意見」，提出力爭到2025年，發展形成萬家「小巨人」企業、千家單項冠軍企業和一大批領航企業。
中新社報導，意見提出，分類制定完善遴選標準，選樹「小巨人」企業、單項冠軍企業、領航企業標竿。健全梯度培育工作機制，引導「專精特新」中小企業成長為大陸國內市場領先的「小巨人」企業，聚焦重點行業和領域引導「小巨人」等各類企業成長為國際市場領先的單項冠軍企業。
意見提出了發展目標，力爭到2025年，梯度培育格局基本成型，發展形成萬家「小巨人」企業、千家單項冠軍企業以及一大批領航企業。
根據指導意見，未來將著力提高優質企業自主創新能力。依託優質企業組建創新聯合體或技術創新戰略聯盟，開展協同創新，加大基礎零部件、基礎電子零組件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路、網絡安全等領域關鍵核心技術、產品、裝備攻關和示範應用。
意見還提出，組織領航企業開展產業鏈供應鏈梳理，鼓勵通過兼併重組、資本運作、戰略合作等方式整合產業資源，提升產業鏈競爭力和抗風險能力。
推動優質企業中的國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業領域集中，加快在關鍵環節和中高端領域布局。
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