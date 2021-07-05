福建林業碳匯 今年有望進軍歐洲

福建省生態環境廳4日透露，福建已累計實施碳匯林面積100多萬畝，開發、備案碳匯項目20個，碳匯成交量275萬噸，成交額達4055萬元（人民幣，下同），帶動碳匯金融投資達5000多萬元，形成具福建特色林業生態產品價值實現路徑。

中新社報導，2016年，福建開始實施碳排放權交易市場建設。次年，啟動林業碳匯交易試點，將林業碳匯納入碳排放權交易體系。

林業碳匯是指通過市場化手段參與林業資源交易，從而產生額外的經濟價值，包括森林經營性碳匯和造林碳匯兩個方面。福建省生態環境廳大氣處主任科員蘇汝波表示，福建選取三明、南平等山區的20個林場開展試點，促進林業碳匯發展。

南平市順昌縣是福建首批林業碳匯試點縣。該縣2016年完成福建首單林業碳匯交易288.3萬元，2019年完成大陸首單竹林碳匯交易124.2萬元，2020年創新開發「一元碳匯」線上銷售項目並交易完成47萬噸，可實現收益4700萬元。

在2018年FSC（國際森林認證）推出生態系統服務認證程序後，順昌縣國有林場2020年獲中國大陸首張FSC生態系統服務林場認證證書。目前順昌縣正與義大利等歐盟國家積極對接，林業碳匯有望今年進入歐洲市場。

與此同時，福建探索開展「森林生態銀行」試點，提高森林固碳量，並探索基於林業碳匯的金融產品。在開展碳匯綠色融資和貸款方面，順昌縣與興業銀行創新設計「售碳+遠期售碳」組合質押金融產品「碳匯貸」，將30萬噸碳匯遠期收益權作為質押標的物向興業銀行融資2000萬元。這是中國大陸首例遠期碳匯產品約定回購的綜合融資項目。

福建還率先創新和推廣「碳匯+會議」模式，以購買「一元碳匯」抵消會議期間直接或間接產生溫室氣體排放量。2020年10月，「第三屆數字中國建設峰會」通過購買順昌國有林場872噸竹林碳匯，抵消峰會產生的碳排放，實現峰會零碳排放。

蘇汝波說，「一元碳匯」交易平台自2020年3月上線，已有1292人次購買3800噸的碳匯量，銷售額38萬元，讓1404戶林農從中受益。