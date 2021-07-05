台灣專家赴川 教「玩」科技農業

「做農業，要擺脫靠天吃飯的思維、善用科技，而且要用『玩』的心情做農業，這樣才會越走越快樂，不會感到辛苦。」近日，在位於四川達州職業技術學院一間教室內，該院兼職導師、台灣農業技術專家詹富翔侃侃而談，分享從事農業三十餘年的心得體會。

「不少學生畢業後可能返鄉做農業，讓他們帶著想法回到家鄉做貢獻，正是這門課的用意。」詹富翔受訪時說。詹富翔是台灣苗栗人，2012年到大陸前，曾在台灣農業領域工作27年，長期從事酵素農業研發與應用。2019年詹富翔在達州通川區落戶，成為「新達州人」。

中新社報導，詹富翔與達州結緣於2017年的四川農業博覽會，「當時瞭解到達州市通川區面臨農業種植土壤改良難題，我主動向當地政府介紹台灣酵素農業理念，後來以農業技術專家身分受邀到蒲家鎮，指導藍莓種植戶改良土壤。」他表示。

初到達州，在考察了幾處農業種植基地後，詹富翔指出問題所在：「當地農業生產技術比較粗放，沒有把一產做實。」相比之下，台灣農業要「精細」許多，為此，早年間詹富翔還遠赴日本學習精緻農業，並把日本農業發展的秘訣帶回台灣。

2017年，詹富翔被達州某藍莓種植企業聘為技術總監，通過「酵素農法」改良土壤，藍莓產量提高，含糖量提高2至3度，廣受好評。

為育適應現代農業發展、新型產業振興和美麗鄉村建設的「新農人」，詹富翔還擔任達州市通川區現代農業技術培訓學校校長。

到四川的這幾年，詹富翔長期過著從家到種植基地、再到培訓學校「三點一線」的生活。今年「五一」前，詹富翔拿到代表達州通川區先進勞動者的「五一勞動獎章」。