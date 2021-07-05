上海AI企業 產業規模增50%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市經信委4日披露，截至2020年，上海人工智慧重點企業1149家，全年規上產業規模達到2246億元（人民幣，下同），實現50%左右逆勢增長，行業復甦態勢明顯，2018-2020年年均增速29.5%。

澎湃新聞報導，上海市經信委表示，上海將貫徹落實人工智慧「上海方案」和「關於推進上海城市數位化轉型的意見」，加快人工智慧賦能城市數位化轉型，爭取「十四五」期間規上產業規模年均增長15%左右，2025年達到4000億元。

上海人工智慧全產業鏈體系初步成形。微軟、亞馬遜、阿里、騰訊、百度、華為等龍頭企業紛在滬布局；商湯、依圖、深蘭、雲從等技術類企業加快技術落地步伐；寒武紀、平頭哥、地平線等基礎類企業突破關鍵環節「卡脖子」問題；達闥、鈦米、高仙、快倉等產品類企業持續推出智慧型機器人、智慧終端機新產品；聯影智慧、達觀、趣頭條、松鼠AI等應用類企業深耕醫療、金融、商貿、文娛、教育等垂直領域。

目前，浦東張江人工智慧島已集聚IBM、百度、同濟大學等19家創新主體，正推動由島擴區；徐匯西岸國際人工智慧中心正式啟用，微軟亞洲研究院、華為、依圖等領軍AI企業入駐。

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