免稅奏效 海南離島購物增長226%

全球旅遊消費行業受新冠肺炎疫情重創，但海南離島免稅購物消費逆勢走高。海口海關3日發布消息稱，自去年7月1日海南離島免稅購物新政實施至今年6月30日，海關監管離島免稅購物金額468億元（人民幣，下同）、同比增長226%，件數6072萬件、同比增長211%，購物旅客628萬人次、同比增長102%。

中新社報導，去年6月「海南自由貿易港建設總體方案」發布，隨後7月1日海南離島免稅購物政策進行調整，免稅購物額度從每年每人3萬元提高至10萬元，取消單件商品8000元免稅限額規定以及大部分品類單次購買數量限制，將酒類、燕窩、平板電腦、手機等7類產品納入離島免稅商品範圍，免稅商品種類由38類增至45類。

2020年以來，海南全島新開業5家離島免稅店，目前正式營業離島免稅店已達9家，政策覆蓋輪渡、火車、飛機海陸空三種離島方式，旅客購物提貨更加便捷。

一年來，海南離島免稅購物商店客流火爆，店方不斷推出多種形式的促銷活動。逛免稅店已成為遊客在海南旅遊的必「打卡」項目。「新政實施後免稅店內購物人數大幅增加，購物熱情也高漲。」海口市內一家免稅店導購人員說。

今年2月，為了進一步便利旅客購物，擴大政策效應，離島免稅購物增加了離島旅客「郵寄送達」、島內居民「返島提取」兩種提貨方式。

截至6月底，海南離島免稅企業共完成了離島旅客郵寄送達免稅品金額約12.3億元、208萬件、23.1萬人次，完成島內居民離島寄存、返島提取免稅品金額約1億元、12.4萬件、1.3萬人次。

此外，海口海關口岸監管處主要負責人表示，新政實施一年來海關大力打擊利用離島免稅政策的「套代購」走私違法行為。截至目前已開展14輪專項打擊。