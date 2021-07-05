72城房貸利率增 逼近前年高點

今年二季度以來大陸多數城市房貸利率持續走高。6月份，貝殼研究院監測的72城主流首套房貸利率為5.52%，二套利率為5.77%，比5月分別上浮5個、4個基點；重點城市首套和二套房利率水平距離2019年11月份的高點已經不遠。

中新社報導，利率提高的同時，不少銀行也出現二手房貸業務排隊、放款周期延長的現象。對年中房貸緊張原因，業內人士分析稱，這是在今年以來實施的房地產貸款集中度管理制度下，金融機構主動調控的結果。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，每當樓市調控收緊，都會出現「房貸荒」。今年這一情況尤其明顯，主要是因房地產貸款集中度管理制度下，金融機構需控制新增房地產貸款額度，以免踩到監管紅線。所以，銀行也有意識地放緩房貸投放的節奏。

貝殼研究院也認為，由於一季度使用較大額度的信貸資源，到了半年考核時，部分銀行主動調整信貸投放速度，導致二季度部分城市出現額度緊張的情況。

部分城市房貸緊張並非樓市「缺錢」的唯一表現。近期，大陸央行將「三道紅線」（針對重點房企的融資管理新規）試點房企商票數據納入其監控範圍。

此外，房地產信託規模也持續壓降，房企融資環境顯著收緊。據克爾瑞研究中心不完全統計，上半年100家典型房企融資額為6090億，同比下降34%，環比降29%，是2018年以來最低水平。

事實上，無論是需求端「房貸荒」還是供給端的開發商融資「緊箍咒」，都反映政策方向：將投機、違規及多餘資金從房地產擠出來。

一直以來，房地產業都扮演巨大的貨幣蓄水池。各路資金湧入樓市，但問題也隨之而來：高房價對產業和消費形成擠出效應；包括經營貸等在內的信貸資源過度流入房地產，又擠占支持實體經濟的信貸資源，阻礙發展和創新。這種失衡需要矯正，正是決策層強調「推動金融、房地產同實體經濟均衡發展」的重要原因。

李宇嘉指出，對房地產業來說，資金大規模湧入樓市的時代結束了，靠槓桿炒作樓市的時代也一去不復返。