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滴滴出行App遭勒令下架 滴滴：已暫停新用戶註冊

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
甫在美國上市的滴滴出行APP，遭大陸網信辦勒令下架。（新浪微博照片）
甫在美國上市的滴滴出行APP，遭大陸網信辦勒令下架。（新浪微博照片）

大陸國家網信辦4日表示，大陸最大網約車平台「滴滴出行」應用程式（App）存在「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，網信辦依據大陸《網絡安全法》規定，通知應用程式商店下架該應用程式。

通報指出，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」。除了要求應用程式商店下架上述App外，網信辦還要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求和參照國家有關標準，認真整改，保障用戶個人資料安全。

滴滴方面則表示，堅決整改，已暫停新用戶註冊。

滴滴出行在官方微博回應指，滴滴堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶注冊，將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

滴滴出行還表示，「真誠感謝主管部門指導滴滴排查風險，我們將認真整改，不斷提升風險防範意識和技術能力，持續保護用戶隱私和數據安全，防範網絡安全風險，持續為用戶提供安全便捷的服務。」

滴滴出行 APP

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