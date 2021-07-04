遭大陸網信辦要求下架 「滴滴出行」回應了
遭到大陸國家網信辦要求，在應用商店下架的大陸叫車軟體「滴滴出行」，4日晚間在官方微博回應表示，滴滴堅決落實國家有關部門的相關要求，已於3日暫停新用戶註冊，滴滴出行App將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機的接單不受影響。
除此之外，滴滴出行還指出：「真誠感謝主管部門指導滴滴排查風險，我們將認真整改，不斷提升風險防範意識和技術能力，持續保護使用者隱私和資料安全，防範網路安全風險，持續為使用者提供安全便捷的服務。」
大陸國家網信辦微信公眾號「網信中國」4日報導，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據「網路安全法」相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求滴滴出行嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。
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