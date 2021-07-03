快訊

虎林專案每里限400人篩檢被罵爆 北市府大轉彎：做完為止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體突破 陸首條12英吋先進傳感器研發試線成功通線

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸首條12英吋先進傳感器研發中試線，在上海嘉定成功通線。圖／取自澎湃新聞
大陸首條12英吋先進傳感器研發中試線，在上海嘉定成功通線。圖／取自澎湃新聞

大陸半導體自主研發再突破。繼大陸全國首條8英吋MEMS（微電子機械系統）研發中試線落地上海嘉定工業區後，近日，由國家智能傳感器創新中心（簡稱創新中心）建設的大陸首條12英吋先進傳感器研發中試線，也在嘉定成功通線。

澎湃新聞報導，創新中心相關負責人表示，隨著上海市加快推進城市數位化轉型，物聯感知網路越織越密，先進傳感器產業蓬勃發展。面向新興技術發展和市場應用需求，創新中心將在12英吋中試線持續開發新材料、新工藝、新器件等關鍵共性技術，重點突破光學、聲學、力學等先進傳感器的核心工藝，並推動相關產品及應用的產業化。未來，將重點搭建共性技術平台，專注於先進傳感器特色工藝研發和中試。

目前，創新中心已聯合中國傳感器與物聯網產業聯盟的1千多家企業開展共性技術研發，形成的「產、學、研、用」協同創新機制，將加速大陸國內先進傳感器及相關應用的核心技術發展，推動智慧傳感、物聯網、人工智慧的生態體系建設。

矽晶圓一旦沾染微塵，就可能失效，因此中試線必須在無塵室下作業，而這種高標準廠房的建設要求極高，其中，最為嚴苛的是十級潔淨室，即一分鐘內每立方英尺的空間內大於0.2微米的微塵必須少於10顆，為此，嘉定區相關部門第一時間為該項目尋找合適的廠房，並跟蹤服務整個項目進程。

嘉定區科委主任謝東升表示，加快建設大陸國內首條12英吋先進傳感器中試線，有利於打造一個集研發、工程、市場、孵化的一體化功能平台，推進區域內產、學、研、用的協同發展。以研發中試線為支點，可以撬動更多創新企業和高層次人才團隊來到嘉定，開展產品技術研發，透過整合區內產業孵化器、產業基金等資源，助力嘉定打造千億級智慧傳感器及物聯網產業。

今年1到5月，嘉定區智慧傳感器及物聯網產業總產出人民幣99.6億元（約新台幣438.24億）。目前，嘉定區內已集聚智慧傳感器及物聯網企業超過200家，初步覆蓋產業鏈上中下游各環節，擁有國家機體電路材料技術創新中心等7個公共服務性平台以及2個積體電路基金。

物聯網 上海

延伸閱讀

傳郭台銘與上海復星達協議 郝龍斌：戳破大陸阻擋謊言

大陸聞泰科技旗下安世半導體 將收購英國最大晶片製造商

大陸國家隊百億加碼中微 攻半導體裝備

趙春山：台灣將面臨促統壓力 和統不成，大陸就會武統

相關新聞

半導體突破 陸首條12英吋先進傳感器研發試線成功通線

大陸半導體自主研發再突破。繼大陸全國首條8英吋MEMS（微電子機械系統）研發中試線落地上海嘉定工業區後，近日，由國家智能...

機構預計A股、港股今年融資規模 均創歷史新高

普華永道最新發布的報告預計，今年A股IPO融資規模有望達人民幣5,000億元，港股融資規模達港幣5,000億元，將雙雙創...

「沒有發現侵犯人權」 無印良品母公司社長：續用新疆棉

據日本產經新聞及NHK報導，日本知名品牌無印良品母公司良品計畫社長松崎曉2日明確表態稱，公司將繼續使用新疆棉。另外，曾發...

大陸聞泰科技旗下安世半導體 將收購英國最大晶片製造商

全球最大，大陸手機ODM龍頭廠聞泰科技子公司安世半導體（Nexperia），將斥資6300萬英鎊（約新台幣25億元）收購...

大陸國家隊百億加碼中微 攻半導體裝備

大陸 半導體刻蝕設備龍頭中微公司發布定增報告，確定獲20家機構認購人民幣82億定增（定向增發股票融資），其中，備受關注的...

大陸「兩桶油」好威 一天賺21億

大陸「兩桶油」上半年業績提前報喜，中國石油發布業績預告，2021年上半年淨利為人民幣450.1億元至600.1億元；中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。