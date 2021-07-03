機構預計A股、港股今年融資規模 均創歷史新高

普華永道最新發布的報告預計，今年A股IPO融資規模有望達人民幣5,000億元，港股融資規模達港幣5,000億元，將雙雙創下歷史新高。

界面新聞報導，報告指出，今年上半年，A股IPO數量和融資金額均比去年同期大幅增長，上半年共有245檔新股上市，比去年同期增長108%；融資總額為人民幣2,109億元，比去年同期增長51%。

這意味隨著註冊制推進，A股市場IPO節奏正在加速。普華永道表示，IPO監管關注的角度過往以利潤為重，現在更側重企業的抗風險能力和持續經營能力。

數據顯示，A股註冊制IPO數量和融資額已經超過核准制，註冊制IPO數量和融資額占比分別為70%和59%，科創板和創業板的IPO數量分別為86宗和85宗，位居第一和第二。上海主板的融資額最高，為人民幣741億元，占比35%。

普華永道中國市場主管合夥人梁偉堅表示，得益於大陸國內經濟迅速平穩復甦以及註冊制改革的階段性成功，A股IPO市場在上半年發展勢頭良好，科創板和創業板成為上市的生力軍，A股IPO數量實現翻倍。

對於下半年趨勢，梁偉堅認為，隨著十四五規劃戰略推進，政策利多助力相關產業的IPO活動以及註冊制改革的進一步落實，下半年IPO市場仍將繼續活躍，預計今年A股多層級資本市場獲得IPO企業數量將達430至490家，融資規模有望創歷史新高，超過人民幣5,000億元。

今年上半年，中概股上市活動繼續保持活躍，赴美上市企業數量也創歷史新高。上半年美股市場共有35家大陸企業首發上市，融資金額為123億美元，IPO數量和融資額分別比去年同期增長119%和373%。以零售、消費品及服務、資訊科技及電訊企業為主。

香港市場上半年共有47宗IPO，融資金額達港幣2,129.6億元，比去年同期翻倍。主要受惠於集資超過100億元的大型新經濟企業上市和中概股到香港作第二上市。普華永道預計今年將有150家企業到香港上市，總融資額將達港幣5,000億元，創歷史新高，港交所也有望在今年再次躋身IPO全球三甲。