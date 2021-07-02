大陸電動車三雄6月交付車輛 均創月度歷史新高

大陸電動車三雄今（2）日公布銷售數據，今年上半年，蔚來汽車以4萬1,956輛銷量，穩居本土電動車龍頭寶座，小鵬汽車、理想緊追在後；6月三家交付車輛均創下月度歷史新高。

騰訊財經報導，蔚來汽車6月交付8,083輛，年增116.1%，月度銷量首次突破8,000大關；上半年累計4萬1,956輛，接近去年總銷量。熱銷車款中，ES6銷量為3,755輛，是賣最多的車型，蔚來EC6銷量為2,830輛，穩固其電動車一哥地位，且持續拉大差距。

小鵬汽車6月銷量達6,565輛，同樣刷新紀錄，年增617%，月增15%，其中小鵬P7賣4,730輛。上半年累計銷量達3萬738輛，是去年同期的5.6倍，超越去年全年的銷量。

理想汽車6月銷量為7,713輛，年增320.6%，月增78.4%，創單月交付量新紀錄。當月新增訂單量超過1萬，創歷史新高。第2季理想汽車累計交付1萬7,575輛，年增166.1%，創下季度交付量新紀錄。上半年總銷量為3萬154輛。

分析稱，電動車三雄中，理想進步空間最大，從5月銷售排名第四上升至6月的第二。特斯拉則成為眾機構的預測熱點，但是大多都預測第2季銷量為20萬輛左右，上半年銷量將近40萬輛。

證券時報報導，今年以來，蔚來、小鵬汽車、理想汽車三家在美股上市的新能源車企，股價繼續延續2020年的上漲模式。Wind數據顯示，近60日內，蔚來股價漲幅達33%；小鵬汽車股價漲幅20%；理想汽車股價漲幅達36.8%。

市場認為，三家電動車企的產品交付量與股價的上漲，是新能源汽車行業走勢趨好印證。大陸汽車工業協會副秘書長師建華預期，今年大陸新能源汽車市場上揚趨勢明顯，全年銷量有望突破200萬輛。

為了不讓新能源車一支獨秀，傳統汽車企業也加快切入資本市場。近期，吉利汽車公告旗下的極氪智能科技將探尋外部融資方案。華西證券分析，吉利正在積極補充資金彈藥用於加速電動智能轉型的意圖。新能源汽車企在一級市場和二級市場的備受追捧，行業景氣度看旺。