在美成功上市後 滴滴出行遭網路安全審查

大陸網約車巨頭滴滴出行日前在美成功上市，但隨即遭到審查。大陸網絡安全審查辦公室發布公告指出，按照「網絡安全審查辦法」，對滴滴出行實施網路安全審查，為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間滴滴出行停止新用戶註冊。

澎湃新聞報導，對此，滴滴回應，滴滴將積極配合網路安全審查，審查期間，將在相關部門的監督指導下，全面整理和排查網路安全風險，持續完善網路安全體系和技術能力。

滴滴6月30日在美國紐交所掛牌上市，共發行3.17億股ADS，比原計畫的2.88億股多10%，募資44億美元（約新台幣1240.8億）。目前滴滴的市值約為791.01億美元（約新台幣2.23兆）。

去年4月，大陸國家互聯網信息辦公室等12部門聯合制定發布「網絡安全審查辦法」，文件顯示，網絡安全審查辦公室設在國家互聯網信息辦公室，負責制定網路安全審查相關制度規範，組織網路安全審查。

網路安全審查重點評估關鍵資訊基礎設施營運者採購網路產品和服務可能帶來的國家安全風險，包括：產品和服務使用後帶來的關鍵資訊基礎設施被非法控制、遭受干擾或破壞，以及重要數據被竊取、洩露、毀損的風險；產品和服務供應中斷對關鍵資訊基礎設施業務連續性的危害；產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應管道的可靠性以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險，還有其他可能危害關鍵資訊基礎設施安全和國家安全的因素。