再嚴打 大陸處罰低價傾銷、電商平台價格違法等行為

為規範市場競爭，大陸進一步加大對價格違法行為的處罰力度。大陸國家市場監管總局2日頒布「價格違法行為行政處罰規定（修訂徵求意見稿）」，對低價傾銷、價格歧視、價格串通、價格欺詐、哄抬價格等行為，將沒收違法所得，並可處違法所得5倍以下的罰款；若沒有違法所得的，給予警告，可處違法行為發生期間銷售額1%以上、10%以下的罰款。

據大陸國家市場監管總局網站消息指出，為了排擠競爭對手或獨占市場，以低於成本價格傾銷的；經營者提供相同商品或服務，對具有同等交易條件的其他經營者實行價格歧視的；對於相互串通，操縱市場價格，造成商品價格較大幅度上漲的、利用虛假或使人誤解的價格手段，誘騙消費者或其他經營者與其進行交易的，均將沒收違法所得，可處違法所得5倍以下罰款；若沒有違法所得的，並可處違法行為發生期間銷售額1%以上、10%以下的罰款，而情節嚴重的，責令停業整頓，或吊銷營業執照。

徵求意見稿還針對新型態中的價格違法行為做出明確處罰規定，電商平台經營者利用大數據分析、算法等技術手段，對同一商品或服務在同等交易條件下設置不同價格的，或為排擠競爭對手或獨占市場，尚不具有市場支配地位的電商平台透過補貼等形式以低於成本價格傾銷的，給予警告，並可處一年銷售總額1‰以上、5‰以下的罰款。

大陸反壟斷越來越嚴。4月中旬，針對阿里巴巴「實施濫用市場支配地位行為」持續4個月的反壟斷調查，以開出人民幣182.28億元（約新台幣798.39）的創紀錄罰單階段性收官，該罰款金額為阿里巴巴2019年大陸境內銷售額人民幣4,557.12億（約新台幣1.996兆）的4%。

4月26日，大陸市場監管總局又指出，根據舉報，依法對外賣平台美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，但至今並未公布調查結果。美團去年收入年增18%至人民幣1,148億元（約新台幣5028.24億）。