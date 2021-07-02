FT：馬雲、蔡崇信以阿里巴巴股票質押貸款

阿里巴巴集團的最大個人股東馬雲和蔡崇信，已從兩人合計價值350億美元的持股中，拿出部份股票質押給銀行，換取高額貸款。

英國金融時報（FT）報導，馬雲和蔡崇信兩人在截至去年12月的阿里巴巴5.8%持股中，逾半數持股是透過大陸境外公司持有，而這項質押行動是由這些境外公司進行。報導說，金融時報取得的文件，並未揭露兩人質押股票以換取貸款的金額，但兩人在阿里巴巴2014年赴美上市後，曾一再質押股票借款。

根據報導，這兩位億萬富豪是把持股質押給瑞銀集團（UBS）、瑞士信貸及高盛公司等銀行業者。

阿里巴巴向金融時報表示，馬雲和他的相關企業，目前都沒有任何以該公司股票為擔保品的未償還貸款，而阿里巴巴副主席蔡崇信以股票擔保的未償還貸款，很容易管理，因為貸款成數經過審慎安排，提供龐大的緩衝空間，得以避免觸發保證金追繳令。

阿里巴巴表示，這些股票質押貸款行為，為一般財務規劃的一環，以在不出售阿里巴巴股票的同時，取得流動性並多元投資。