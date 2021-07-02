巴曙松：人民幣國際化焦點在於債市

港交所董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松表示，人民幣國際化的主戰場在於債券市場，因為各國外資持有的金融資產最多的是債券。

綜合港媒報導，巴曙松是在債券通周年論壇上，做上述表示。摩根大通董事總經理、中國首席經濟學家朱海斌認為，跨境投資是這輪人民幣國際化的推動力，有別於上一輪人民幣國際化，即2011至2012年時，推動力來自跨境貿易結算。

朱海斌稱，去年海外投資人對大陸債券投資淨流入逾1,500億美元創新高，今年首季淨流入逾700億美元。與2016年比較，當時海外投資人持有大陸股票比例僅1%，現已升至約4.3%。而近年人民幣股票及債市先後被納入全球主要指數，與上一輪人民幣國際化的動力區別更為明顯。

他期望，南向債券通能盡快開通，因為海外投資人會考慮資金進入中國大陸市場後，有需要匯出時，會面臨甚麼制約，因此建議監管當局在開放跨境資金流動資本項目時，要盡量雙向。

中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，去年底境外機構持有人民幣債券的比率只有4.2%，低於美元的29%，很多東南亞新興市場，其外資持有債券比重也能達10%-20%，除了與其本幣債市規模有關之外，也反映其債市的開放程度高過大陸，相信大陸債市仍有相當大的空間發展。