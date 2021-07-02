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北京平均月薪 已逼近台幣5萬元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為北京市順義區人力資源市場，今年4月舉行的招聘會。 中新社
圖為北京市順義區人力資源市場，今年4月舉行的招聘會。 中新社

大陸人力資源業者「前程無憂」最新發布的「2021年第二季度薪酬調研報告」顯示，今年第2季大陸27個主要城市平均薪酬（指當季總收入的月平均值，不包括年終獎金在內）季比持續成長，北京、上海、深圳三大城市的平均薪資更都已突破人民幣萬元大關。

據上海《第一財經》報導，其中，北京平均月薪為人民幣1萬1,389元（約新台幣4.9萬元），上海為1萬1,030元，深圳為1萬442元，廣州緊隨其後為9,714元。薪資排名前十的城市中，長三角就占了6席。成都、重慶、青島等「新一線城市」薪酬漲幅也較大。

報告認為，隨著「雙循環」展開、外貿進出口保持增長勢頭，目前大陸企業經營已基本擺脫疫情影響，進入平穩階段，加上部分企業第2季保持調薪動作，使得員工收入持續增長。

報告稱，近年來大陸非一線發達城市經濟始終保持較高的活躍程度，企業競爭力不斷提高，人才需求也隨之增長，也進一步帶動企業人員薪酬水平的增長。

在企業內部，各層級的員工薪酬均比上一季有所增長，其中普通員工層級薪酬的增幅略高於其他層級。

從不同性質的企業來看，民營企業、國有企業薪酬漲幅繼續領先其他性質企業。前程無憂首席人力資源專家馮麗娟認為，近年來大陸企業發展速度迅猛，實力的增強及激烈的人才競爭，促使民營企業不斷提升薪酬水準；而國企薪酬水平逐步市場化，也造成薪酬漲幅增速較快。

從行業來看，今年第2季，大陸薪酬漲幅前五名的行業依次為：汽車、餐飲、通信/電信、交通/運輸/物流、貿易/進出口。

馮麗娟表示，伴隨著新能源汽車發展的需要，大陸車企快速崛起，相關行業人才炙手可熱，薪酬漲幅也隨之提高；而在新冠疫苗接種大面積展開下，大陸餐飲行業相關限制逐步解除後，大眾聚餐娛樂活動呈現恢復性增長，行業人才需求與薪酬漲幅因此提高。

北京 薪資

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