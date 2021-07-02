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上海科技企業貸款餘額 增逾21%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海銀保監局一級巡視員李虎近日披露，截至5月末，上海銀行業資產餘額為19.84兆元（人民幣，下同），比年初增加6200億元。各項貸款餘額8.92兆元，同比增長10.41%。累計投放疫情防控貸款5960億元，支援3.62萬戶企業；對受疫情影響嚴重的企業減免本金及利息2.38億元。

據澎湃新聞報導，他還指出，截至一季度末，上海轄內科技型企業貸款存量戶數為1.03萬戶, 同比增長25.8%。貸款餘額3686億元，同比增長21.7%；整體不良率持續下降至0.5%。

截至一季度末，上海銀行業國標口徑小微企業貸款餘額1.55兆元，較年初增長15.2%。其中，普惠型小微貸款餘額6051億元，同比增長56.3%，貸款戶數44.5萬戶，同比增長80.63%；平均利率4.99%，同比下降0.37個百分點，總體呈現量增、面擴、質優、價降的特點。

上海 疫情 人民幣

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