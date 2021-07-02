江蘇地方金融條例 禁非法集資

「江蘇省地方金融條例」7月1日正式施行。同日實施的還有北京、湖北等三地的地方金融監管條例。至此，中國大陸已有12個省市發布地方金融監管條例。地方金融活動逐漸被納入監管半徑。

據澎湃新聞報導，「江蘇省地方金融條例」對監管範圍、禁止事項、懲處標準、金融發展等方面都作了明確規定。

關於監管範圍，「條例」明確，地方金融組織可概括為「7+N」類組織，即小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等7類金融機構以及法律、行政法規和大陸國務院授權由地方政府實施監督管理的從事金融業務的其他組織。

「條例」明確，禁止任何形式的非法集資；禁止各類金融機構非法高利放貸，暴力催收貸款。任何組織和個人不得未經依法許可或者違反大陸國家金融管理規定，擅自從事金融業務活動。

保護金融消費者權益方面，「條例」規定，地方金融組織不得違背金融消費者意願捆綁搭售產品、服務或者附加其他不合理條件。在提供金融產品和服務時，應當履行告知與金融產品和服務有關的所有涉及金融消費者重大利益內容的金融消費者權益保護義務，並通過文字或者音像等方式記錄；

企業、個體工商戶名稱和經營範圍中不得包含「金融」、「交易所」、「交易中心」、「理財」、「財富管理」、「股權眾籌」、「貸」、「典當」、「融資擔保」、「融資租賃」、「商業保理」等字樣或者內容。

「條例」明確，擅自從事或者變相從事地方金融組織的業務活動的，責令停止經營，沒收違法所得，最高可處100萬元（人民幣，下同）罰款。

地方金融組織非法開展受託出借資金、受託投資、自營貸款等業務，暴力催收債務的等，最高可處100萬元罰款；情節嚴重的，可取消相關金融業務經營資格。

不履行金融消費者權益保護義務，損害金融消費者合法權益的，最高可處3萬元罰款。金融服務與發展方面，「條例」明確要推動金融與實體經濟、科技創新、人力資源協同發展。