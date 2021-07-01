大陸蔚來Q2新車交付暴漲112% 花旗看好預計未來續猛漲

大陸蔚來汽車6月交付數量再創歷史新高。數據顯示，蔚來6月共交付智慧電動汽車8083台，首次逾8千台，創歷史新高，年增長116.1%，月增長20.4%。而第二季共交付2萬1896台，年增111.9%，連續五季正增長。花旗十分看好蔚來表現，預計第三到第四季交付量將明顯改善，預計全年交付量有望達9萬3000輛，

華爾街見聞報導，上半年蔚來共交付4萬1956輛車，達去年全年交付量的95.9%。

受此消息影響，蔚來汽車1日美股盤前漲逾1.5%。過去一年蔚來股價表現迅猛，累計漲幅達到572.57%。

華爾街投行對於蔚來後續交付前景非常樂觀。花旗上調蔚來汽車目標價，分析師Jeff Chung預期該公司第二季出貨數量強勁，並在今年剩餘兩季保持月增長。

Jeff Chung預計，即使全行業晶片短缺沒有明顯緩解，蔚來汽車下半年也會有強勁業績。預計公司今年向北歐的首次電動汽車出口將是一個亮點，而市場對其存在低估。

花旗將蔚來汽車今年銷量預期從9萬上調至9萬3000輛，將2022年銷量預期從15萬5000輛上調至16萬輛，將2022年目標價從58.30美元上調至72美元，維持買入評級。

花旗不是唯一看好蔚來的華爾街投行。當前蔚來汽車獲得22個買入評級，6個持有評級，1個賣出評級，平均目標價60美元。