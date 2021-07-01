大陸蔚來Q2新車交付暴漲112% 花旗看好預計未來續猛漲

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
蔚來第二季共交付2萬1896台，年增111.9%，連續五季正增長。（圖／取自澎湃新聞）
蔚來第二季共交付2萬1896台，年增111.9%，連續五季正增長。（圖／取自澎湃新聞）

大陸蔚來汽車6月交付數量再創歷史新高。數據顯示，蔚來6月共交付智慧電動汽車8083台，首次逾8千台，創歷史新高，年增長116.1%，月增長20.4%。而第二季共交付2萬1896台，年增111.9%，連續五季正增長。花旗十分看好蔚來表現，預計第三到第四季交付量將明顯改善，預計全年交付量有望達9萬3000輛，

華爾街見聞報導，上半年蔚來共交付4萬1956輛車，達去年全年交付量的95.9%。

受此消息影響，蔚來汽車1日美股盤前漲逾1.5%。過去一年蔚來股價表現迅猛，累計漲幅達到572.57%。

華爾街投行對於蔚來後續交付前景非常樂觀。花旗上調蔚來汽車目標價，分析師Jeff Chung預期該公司第二季出貨數量強勁，並在今年剩餘兩季保持月增長。

Jeff Chung預計，即使全行業晶片短缺沒有明顯緩解，蔚來汽車下半年也會有強勁業績。預計公司今年向北歐的首次電動汽車出口將是一個亮點，而市場對其存在低估。

花旗將蔚來汽車今年銷量預期從9萬上調至9萬3000輛，將2022年銷量預期從15萬5000輛上調至16萬輛，將2022年目標價從58.30美元上調至72美元，維持買入評級。

花旗不是唯一看好蔚來的華爾街投行。當前蔚來汽車獲得22個買入評級，6個持有評級，1個賣出評級，平均目標價60美元。

華爾街 電動汽車 美股

延伸閱讀

春苗行動成果 大陸已為逾170萬名海外中國公民接種新冠疫苗

調查報告：紫光展銳名列大陸前五大手機晶片廠

看好旅遊需求 新加坡旅遊局估：郵輪載客率可望回升

大陸拚碳中和目標 台商喊機遇

相關新聞

上半年245檔新股A股上市 年增長超過一倍

A股市場不斷發展壯大。同花順數據顯示，今年上半年共有245檔新股在A股市場首發上市，而去年同期只有119檔，年增長高達1...

人民幣對美元上半年升值逾1.2% 下半年看漲聲量減

上半年累計升值逾1.2%後，7月1日人民幣對美元即期匯率收盤小跌，以6.4640創一周來新低，中間價則下調108個基點，...

TikTok第一季刪除近6,200萬則違規影片

大陸短影音平台TikTok因部分內容及隱私相關問題而遭部分國家禁用。TikTok 6月30日表示，隨著公司努力解決與安全...

小鵬汽車7月7日港交所上市 發行價每股港幣165元

小鵬汽車6月30日在港交所發布公告稱，港股發行價定在每股港幣165元，將於7月7日上市交易。

滴滴掛牌紐交所 IPO首日市值近678億美元

6月30日晚間，移動出行平台滴滴正式在紐交所掛牌上市，IPO首日市值近678億美元。

這家A股上市公司超會賺 上半年淨利預增800倍

據統計，截至目前，滬深兩市已有超過550家公司披露上半年業績預告。業績預喜(包括預增、扭虧、略增、續盈)的公司超過350...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。