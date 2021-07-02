聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小企業6月信心指數持平

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

渣打銀行1日發布的6月中國大陸中小企業信心指數與5月持平在54.4，為新冠肺炎疫情暴發以來次高水平。渣打稱，當月中國大陸中小企業經營活動保持穩健，各行業復甦更趨均衡。

中新社報導，這項調研針對大陸逾500家中小企業展開。從分項指數看，6月，中小企業「經營現狀」指數由5月的55.3略降至54.9，但仍高於疫情暴發（去年2月）至今年一季度期間所有月度數據。當月，「未來三個月預期」指數較5月上升0.4個百分點至55.2，各子指標均顯示中小企業對大陸國內新增訂單前景的信心進一步改善。

此次調研還顯示，各行業企業增長復甦更趨均衡。按行業數據看，受（出口相關）勞動密集型製造業生產放緩拖累，6月份製造業經營活動進一步放緩。與此同時，服務業中小企業經營則持續穩步復甦，其中酒店餐飲業經歷大陸「五一」小長假拉動之後，逐步回落至正常水平，房地產行業、IT業和商業服務業復甦進一步提速。

疫情

延伸閱讀

大陸已為逾170萬海外中國公民接種新冠疫苗

雙潮匯流 六都6月買賣移轉2.5萬棟9年新高

交屋急售潮湧現 六都6月房屋移轉數寫9年同期新高

調查報告：紫光展銳名列大陸前五大手機晶片廠

相關新聞

習近平：推進科技自立自強

中共總書記習近平昨（1）日在中共建黨一百周年大會上發表談話時表示，構建新發展格局，推動高質量發展，推進科技自立自強，堅持...

大陸百城新房 上半年穩中有升

上半年，中國大陸百城新房價格總體穩中有升，珠三角房價熱度依然集中。中指研究院指數事業部高級分析師馬琛在1日的月度市場形勢...

福建社區營造 開放台灣團隊合作

福建今年推出100個村莊社區向台灣團隊開放，力促閩台鄉建合作。6月30日，福州市晉安區發布10個社區營造項目，吸引兩個台...

中小企業6月信心指數持平

渣打銀行1日發布的6月中國大陸中小企業信心指數與5月持平在54.4，為新冠肺炎疫情暴發以來次高水平。渣打稱，當月中國大陸...

江蘇地方金融條例 禁非法集資

「江蘇省地方金融條例」7月1日正式施行。同日實施的還有北京、湖北等三地的地方金融監管條例。至此，中國大陸已有12個省市發...

上海科技企業貸款餘額 增逾21%

上海銀保監局一級巡視員李虎近日披露，截至5月末，上海銀行業資產餘額為19.84兆元（人民幣，下同），比年初增加6200億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。