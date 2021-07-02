中小企業6月信心指數持平

渣打銀行1日發布的6月中國大陸中小企業信心指數與5月持平在54.4，為新冠肺炎疫情暴發以來次高水平。渣打稱，當月中國大陸中小企業經營活動保持穩健，各行業復甦更趨均衡。

中新社報導，這項調研針對大陸逾500家中小企業展開。從分項指數看，6月，中小企業「經營現狀」指數由5月的55.3略降至54.9，但仍高於疫情暴發（去年2月）至今年一季度期間所有月度數據。當月，「未來三個月預期」指數較5月上升0.4個百分點至55.2，各子指標均顯示中小企業對大陸國內新增訂單前景的信心進一步改善。

此次調研還顯示，各行業企業增長復甦更趨均衡。按行業數據看，受（出口相關）勞動密集型製造業生產放緩拖累，6月份製造業經營活動進一步放緩。與此同時，服務業中小企業經營則持續穩步復甦，其中酒店餐飲業經歷大陸「五一」小長假拉動之後，逐步回落至正常水平，房地產行業、IT業和商業服務業復甦進一步提速。