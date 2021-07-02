福建社區營造 開放台灣團隊合作

福建今年推出100個村莊社區向台灣團隊開放，力促閩台鄉建合作。6月30日，福州市晉安區發布10個社區營造項目，吸引兩個台灣建築師團隊簽約共建。

中新社報導，2021年兩岸社區交流研討會當天在福州市晉安區兩岸社區交流中心舉行。台灣建築師團隊代表曾芝穎、吳正隆、黃德祐作經驗分享，因疫情未到現場的台灣建築師陳永興、何培鈞、蘇武賢也進行線上交流。

研討會上，福州市晉安區康山社區、茶會社區分別與福州隆雲設計服務有限公司、福建橙翔文化旅遊發展公司簽署了合作協議。

台灣社區營造師曾芝穎團隊此番承接茶會社區營造項目。她說，將通過對生活細節、人和場域、建築梳理營建，將社區更新成「存在感強烈的生活聚落」，並從根本上去喚醒民眾公益心。

台灣知名建築師吳正隆團隊則承接康山社區營造，期許以台灣經驗為福州帶來有溫度的些許改變。「台灣建築師擅長在小而精的地方出發，營造溫暖有愛的生活。」吳正隆說。

在福建省莆田市仙游縣，黃德祐開發了200畝台灣休閒農業試驗田。他在分享個中經驗時說，要尊重大陸在地文化和傳統，把自己和村民當作生命共同體，才可能讓村民接納自己，「這是台灣經驗融入大陸的過程，需要走出一條新路」。