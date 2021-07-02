聽新聞
test
0:00 / 0:00

百兆級碳中和 多地加速綠色投資

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

作為實現碳達峰、碳中和目標的重要一環，今年上半年中國大陸綠色、低碳產業投資加速落地。遼寧、廣東等多地已發布未來五年綠色產業投資規劃；在資金來源方面，銀行、保險、信託等多元化融資也進一步開啟。

據大陸經濟參考報報導，多方預測顯示，「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」目標所需資金規模可達百兆級（人民幣，下同）。中國電子資訊產業發展研究院節能與環保研究所負責人趙衛東稱，預計綠色產業年均投資在3兆元左右，其中氫能、光伏、風電等清潔能源以及綠色製造等有望成為投資熱點。

多地敲定未來五年綠色產業投資規劃。例如，遼寧省計畫「十四五」期間重大清潔能源專案48個，總投資超過8000億元。浙江省安排生態環保領域重大建設專案54個，計畫投資8871億元。

此外，綠色低碳產業多元化融資支援通道正加速開啟。江蘇銀行計畫在「十四五」期間氣候融資專項支持額度不低於2000億元，清潔能源產業支援額度不低於500億元。

值得注意的是，雖然當前綠色產業熱度高企，融資大幅增長，但仍有諸多投融資瓶頸亟待解決。大陸國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，當前綠色產業投資仍以政策性資金為主，市場化資金占比較低。在沒有更多風險緩釋工具的支撐下，目前綠色產業的投融資更多是靠政策層面推動，能提供中長期資金來源的投融資品種較為匱乏，多層次投融資體系尚未真正建立。

任濤表示，應優先支持綠色企業上市融資和再融資，提高綠色產業直接融資比例。同時，鼓勵有條件的地方政府和社會資本共同發起成立區域性綠色發展基金。

廣東 人民幣

延伸閱讀

著眼資源循環、低碳轉型 環保署成立專責辦公室

鴻海減碳節能節水 目標2050年前達零廢園區

台中低碳知識大會考開跑至8月底 總獎金高達60萬元

大陸拚碳中和目標 台商喊機遇

相關新聞

習近平：推進科技自立自強

中共總書記習近平昨（1）日在中共建黨一百周年大會上發表談話時表示，構建新發展格局，推動高質量發展，推進科技自立自強，堅持...

大陸百城新房 上半年穩中有升

上半年，中國大陸百城新房價格總體穩中有升，珠三角房價熱度依然集中。中指研究院指數事業部高級分析師馬琛在1日的月度市場形勢...

福建社區營造 開放台灣團隊合作

福建今年推出100個村莊社區向台灣團隊開放，力促閩台鄉建合作。6月30日，福州市晉安區發布10個社區營造項目，吸引兩個台...

中小企業6月信心指數持平

渣打銀行1日發布的6月中國大陸中小企業信心指數與5月持平在54.4，為新冠肺炎疫情暴發以來次高水平。渣打稱，當月中國大陸...

江蘇地方金融條例 禁非法集資

「江蘇省地方金融條例」7月1日正式施行。同日實施的還有北京、湖北等三地的地方金融監管條例。至此，中國大陸已有12個省市發...

上海科技企業貸款餘額 增逾21%

上海銀保監局一級巡視員李虎近日披露，截至5月末，上海銀行業資產餘額為19.84兆元（人民幣，下同），比年初增加6200億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。