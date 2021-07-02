百兆級碳中和 多地加速綠色投資

作為實現碳達峰、碳中和目標的重要一環，今年上半年中國大陸綠色、低碳產業投資加速落地。遼寧、廣東等多地已發布未來五年綠色產業投資規劃；在資金來源方面，銀行、保險、信託等多元化融資也進一步開啟。

據大陸經濟參考報報導，多方預測顯示，「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」目標所需資金規模可達百兆級（人民幣，下同）。中國電子資訊產業發展研究院節能與環保研究所負責人趙衛東稱，預計綠色產業年均投資在3兆元左右，其中氫能、光伏、風電等清潔能源以及綠色製造等有望成為投資熱點。

多地敲定未來五年綠色產業投資規劃。例如，遼寧省計畫「十四五」期間重大清潔能源專案48個，總投資超過8000億元。浙江省安排生態環保領域重大建設專案54個，計畫投資8871億元。

此外，綠色低碳產業多元化融資支援通道正加速開啟。江蘇銀行計畫在「十四五」期間氣候融資專項支持額度不低於2000億元，清潔能源產業支援額度不低於500億元。

值得注意的是，雖然當前綠色產業熱度高企，融資大幅增長，但仍有諸多投融資瓶頸亟待解決。大陸國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤表示，當前綠色產業投資仍以政策性資金為主，市場化資金占比較低。在沒有更多風險緩釋工具的支撐下，目前綠色產業的投融資更多是靠政策層面推動，能提供中長期資金來源的投融資品種較為匱乏，多層次投融資體系尚未真正建立。

任濤表示，應優先支持綠色企業上市融資和再融資，提高綠色產業直接融資比例。同時，鼓勵有條件的地方政府和社會資本共同發起成立區域性綠色發展基金。