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滴滴紐交所首日 市值近678億美元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京時間6月30日晚間，移動出行平台滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為「DIDI」。本次IPO中，滴滴發行價定為14美元，位於每股ADS（美國存托股份）13-14美元的發行區間上限。滴滴發行3.17億股ADS，比原計畫的2.88億股多10%。以14美元的發行價計算，滴滴此次至少募資44億美元。

中新社報導，以發行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。掛牌當日，滴滴開盤價為每股16.65美元，盤中一度大漲逾28%，收盤漲幅收窄至1%。截至掛牌當日收盤，滴滴市值近678億美元。據知情人士透露，滴滴完全稀釋後的估值（通常包括限制性股票單位）可能超過700億美元。

有接近滴滴知情人士透露，自遞交招股書以來，滴滴已獲得10倍超額認購，即獲得超過400億美元訂單，提前超額完成原計畫40億美元的募資目標。

滴滴此次IPO由高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。承銷商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計畫將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場業務；約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

美股盤後，明晟公司宣布將滴滴ADR（美國存托憑證）加入MSCI中國全股票指數，將從2021年7月15日起生效。富時羅素也宣布將滴滴ADR納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數以及富時羅素新興市場指數，從2021年7月8日起生效。

IPO 摩根 北京

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