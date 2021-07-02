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大陸百城新房 上半年穩中有升

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021年上半年中國大陸百城新房價格累計漲1.7%，珠三角四城房價漲幅超4%。圖為航拍瀋陽在建樓盤。（中新社）
2021年上半年中國大陸百城新房價格累計漲1.7%，珠三角四城房價漲幅超4%。圖為航拍瀋陽在建樓盤。（中新社）

上半年，中國大陸百城新房價格總體穩中有升，珠三角房價熱度依然集中。中指研究院指數事業部高級分析師馬琛在1日的月度市場形勢分析會上表示，今年上半年，中國大陸百城新建住宅價格累計上漲1.70%，漲幅較去年同期擴大0.43個百分點，不過漲幅仍處於近五年較低水平。

中新社報導，該機構當日發布的數據顯示，2021年6月份，百城新建住宅均價為每平方公尺16063元（人民幣，下同），環比上漲0.36%，漲幅較上月擴大0.02個百分點；同比上漲3.89%。

珠三角仍是中國大陸主要城市群中房價漲幅最高的地方。2021年1-6月，珠三角城市群新房價格累計上漲3.16%，高於同期長三角（1.98%）、山東半島（0.84%）以及京津冀（0.60%）的房價累計漲幅。

此外，分城市看，上半年大陸百城新建住宅價格累計漲幅排名前20位的城市中，珠三角城市占5席。廣州、東莞、佛山、中山四個城市上半年房價累計漲幅較高，均超過4%。其中，廣州上半年房價漲幅為4.85%，居百城第二位，僅次於徐州（5.43%）。

馬琛認為，上半年長三角城市大多推出一輪或多輪調控，房價漲幅低於珠三角城市。此外，珠三角內的廣州、東莞、佛山、中山四個城市地理位置接近，樓市熱度互相傳導，也是導致珠三角區域房價整體漲幅較高的重要原因。

今年上半年，樓市成交量快速恢復。中指研究院重點監測的50個城市商品住宅月均成交面積約為3580萬平方公尺，在去年低基數影響下，同比增長40.8%，與2019年同期相比，增幅超兩成，絕對規模達近五年最高水平，在歷史同期僅次於2016年。

展望下半年的大陸樓市行情，馬琛指出，預計下半年大陸全國商品房銷售面積同比高位回落，全年有望超18億平方公尺，銷售面積再創新高。從價格看，地價、二手房價格上漲帶動新房價格短期仍將延續小幅上漲態勢，全年新房價格結構性上漲6%左右，漲幅與去年基本持平。

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