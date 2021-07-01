上半年245檔新股A股上市 年增長超過一倍

A股市場不斷發展壯大。同花順數據顯示，今年上半年共有245檔新股在A股市場首發上市，而去年同期只有119檔，年增長高達105.88%。

證券日報報導，上述245檔新股中，有140檔在上海證券交易所上市，105檔在深圳證券交易所上市。從新股所屬板塊來看，在科創板和創業板IPO的數量較多，分別是86檔和85檔，主板有74檔。

金鼎資產董事長龍灝表示，上半年以來，隨著疫情獲得控制與消費復甦，大陸國內A股IPO基本恢復常態化，依然保持強勁勢頭，IPO數量比去年同期大幅增長。

從行業分布來看，上述新股主要來自機械設備40檔；醫藥生物27檔；電子22檔；電氣設備20檔四大行業。而汽車、化工、公用事業、電腦行業上半年上市新股數均在10檔（含）以上。

為何上半年新股主要來自上述四大產業？中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，製造業是大陸經濟發展的堅實基礎，製造業公司透過A股市場進行融資，能夠促進經濟結構的優化。在推進融資方面，A股側重於有一定壁壘的高端製造業，而高端製造業一般分布在機械設備、醫藥生物、電子和電氣設備領域。

冬拓投資基金經理王春秀則表示，一方面，這些行業都處於高景氣，相關企業業績增長很快；另一方面，在科技強國戰略支撐下，板塊個股估值高、交投活躍、審批上市效率也高，目前是最佳的上市窗口期。

值得注意的是，上半年上市的新股中出現了一些較大市值的個股，有4檔新股的最新總市值均超過人民幣1千億元。而今年新上市企業的上半年業績有較好預期，截至6月30日，85家公司對上半年業績進行了預測，有67家公司業績預喜，預喜率78.82%，

如何把握這些新股的投資機會？王春秀認為，這些上市不久的新股估值普遍較高，財務數據也需要更長時間來觀察，投資難度較大，一般來說，打新（申購新股）才是普通投資者參與新股行情的最重要手段。

龍灝則認為，對於上半年上市的新股，雖然有的出現了破發（跌破發行價），但也出現了新股上市後較發行價上漲10倍以上的個股，特別是那些上市股價定價較低，動態市盈率在行業合理範圍之內的低估值個股都有投資機會。