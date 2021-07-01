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與官方一致 6月財新中國製造業PMI降至三個月低點

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
受疫情反覆和供應鏈受阻影響，6月大陸製造業增長勢頭減弱。新華社資料照片
受疫情反覆和供應鏈受阻影響，6月大陸製造業增長勢頭減弱。新華社資料照片

今（1）日公布的6月財新中國製造業PMI（採購經理指數）微降至51.3，較5月下滑0.7個百分點，創三個月以來的低點，顯示受疫情反覆和供應鏈受阻影響，6月大陸製造業增長勢頭減弱。

此一走勢與國家統計局發布的製造業PMI一致。官方公布的6月製造業PMI為50.9，較5月下降0.1個百分點。

數據顯示，6月製造業供給與需求增速放緩，生產指數高於50.0臨界值，但已降至2020年4月以來最低。新訂單指數創三個月來最低，新出口訂單指數僅略高於榮枯分界線，受訪企業表示，近期大陸國內外疫情反覆對供求兩側均有負面影響。

與新增業務的趨勢一致，數據顯示，6月採購活動增速同樣放緩，整體僅有小幅擴張。企業反映，供應商存貨不足，加上物流交付遲緩，導致供應鏈出現問題。

在就業方面，製造業企業繼續增加用工，就業連續第三個月保持擴張，就業指數創近七個月最高。部分企業表示，新業務持續增長，廠商計畫增加產能。與此同時，積壓業務量連續第四個月上升，但積壓率尚小。

6月採購庫存指數今年以來首次升入擴張區間，為了交付訂單，部分企業增加動用現有產成品庫存，導致製造業成品庫存降幅擴大，產成品庫存指數創2016年5月以來新低。

至於持續攀升的價格指數，則略有放緩。6月製造業平均投入成本漲幅有所放緩，但仍屬顯著。主要原因在於金屬和燃料等生產價格上漲，加劇成本負擔。部分製造商選擇調高銷售價格，成本端壓力傳導至需求端，出廠價格走勢與投入價格一致，但漲幅較5月明顯放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，海內外疫情對經濟雖有不利影響，但製造業總體仍穩步擴張，市場供需保持穩定，就業市場持續改善，後疫情時代經濟恢復動能猶在。通膨壓力有所緩解，但製造業購進價格和出廠價格仍在上漲，局部原材料短缺問題仍然存在。進入下半年，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與通貨膨脹壓力交織，仍是嚴峻挑戰。

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