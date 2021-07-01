中共百年黨慶登場 戰機飛行表演 殲-10、殲-20亮相

大陸慶祝中共成立100周年大會將在今天早上8時舉行，據了解，雖然沒有地面閱兵儀式，但會有解放軍空中梯隊的飛行表演，屆時直升機、戰機將分別排列成「100」、「71」的隊形，飛過天安門廣場上空，殲-20亦會亮相。

大陸官媒最新報導亦指出，各個飛行表演隊目前已準備就緒。

據香港01報導，在此前的飛行彩排中，殲-10戰機排列出「71」的隊形，及由直-10直升機排列出「100」的隊形，分別慶祝中華人民共和國成立71周年及中共成立100周年。殲-20隨後會以「人」字隊形亮相，以彰顯中共以人民為建黨、建國的理念，以及代表中國人民解放軍。

大陸官媒稱，天安門廣場上空將有10道彩煙輝映長空慶祝中共百年，是中華人民共和國成立以來，紅鷹飛行表演隊派出飛機數量最多的一次表演。同時八一飛行表演隊、直升機梯隊整裝待發已准備就緒，殲-10、殲-20將飛越天安門廣場。