快訊

七一黨慶來了！香港「武官治港」移民離散潮

台灣進入夏季型天氣 吳德榮：周末午後對流增強

中共百年黨慶登場 戰機飛行表演 殲-10、殲-20亮相

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共黨慶前，各飛行表演隊已準備就緒。（央視新聞）
中共黨慶前，各飛行表演隊已準備就緒。（央視新聞）

大陸慶祝中共成立100周年大會將在今天早上8時舉行，據了解，雖然沒有地面閱兵儀式，但會有解放軍空中梯隊的飛行表演，屆時直升機、戰機將分別排列成「100」、「71」的隊形，飛過天安門廣場上空，殲-20亦會亮相。

大陸官媒最新報導亦指出，各個飛行表演隊目前已準備就緒。

據香港01報導，在此前的飛行彩排中，殲-10戰機排列出「71」的隊形，及由直-10直升機排列出「100」的隊形，分別慶祝中華人民共和國成立71周年及中共成立100周年。殲-20隨後會以「人」字隊形亮相，以彰顯中共以人民為建黨、建國的理念，以及代表中國人民解放軍。

大陸官媒稱，天安門廣場上空將有10道彩煙輝映長空慶祝中共百年，是中華人民共和國成立以來，紅鷹飛行表演隊派出飛機數量最多的一次表演。同時八一飛行表演隊、直升機梯隊整裝待發已准備就緒，殲-10、殲-20將飛越天安門廣場。

延伸閱讀

P-3C反潛機洗香香 6分鐘洗一架清潔溜溜

因應台海危機 陸殲10C載PL-10空對空導彈攻隱形戰機

模擬大國衝突戰場壓力：美國空軍「北方邊境」演習的意義

酒醉男闖空勤總隊直升機睡覺 空勤總隊：非現役直升機

相關新聞

中共百年黨慶登場 戰機飛行表演 殲-10、殲-20亮相

大陸慶祝中共成立100周年大會將在今天早上8時舉行，據了解，雖然沒有地面閱兵儀式，但會有解放軍空中梯隊的飛行表演，屆時直...

大陸拚碳中和目標 台商喊機遇

43歲的台商黃全志「登陸」15年來，深耕大陸製造業。今年大陸官方將「碳達峰、碳中和」寫入政府工作報告，對能源業提出了零碳...

連3月下滑 陸6月製造業PMI50.9

大陸製造業延續擴張態勢，但擴張力度減弱。大陸國家統計局30日發布的製造業採購經理指數（PMI）微降0.1個百分點至50....

深圳立法限制企業碳排放

大陸首個生態環境保護全鏈條立法—「深圳經濟特區生態環境保護條例」經深圳市人大常委會表決通過，並擬於今年9月1日實施。「條...

上汽晶片短缺 下旬可緩解

上汽集團董事長陳虹30日在回應股東關於「晶片短缺」問題時表示，晶片短缺是整個汽車行業面臨的問題，預計到7月下旬會緩解，第...

大陸50城房市 今年交易估逾25兆元

貝殼研究院30日發布的「2021年上半年市場報告」顯示，上半年中國大陸重點城市房地產市場規模保持較快增長，預計全年新房和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。