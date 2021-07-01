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大陸50城房市 今年交易估逾25兆元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
貝殼研究院30日發布報告顯示，預計全年新房和二手房交易規模同比增長超過10%，市場規模超過25兆元人民幣。圖為河北石家莊民眾諮詢房屋銷售信息。（中新社資料照）
貝殼研究院30日發布報告顯示，預計全年新房和二手房交易規模同比增長超過10%，市場規模超過25兆元人民幣。圖為河北石家莊民眾諮詢房屋銷售信息。（中新社資料照）

貝殼研究院30日發布的「2021年上半年市場報告」顯示，上半年中國大陸重點城市房地產市場規模保持較快增長，預計全年新房和二手房交易規模同比增長超過10%，市場規模超過25兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，報告顯示，2021年上半年50個重點城市二手房整體成交量同比增長約六成，較去年下半年增長12%。上半年重點50城二手房交易額同比增長約65%，較去年下半年增長約14%。

與去年下半年相比，大陸重點50城中超過60%的城市上半年二手房成交量實現增長，增長城市多為重點二線城市及長三角區域較發達的三線城市。其中，福州、紹興、合肥、蘇州等成交量增速在40%以上。

新房市場銷售規模增長速度超過二手房。根據大陸國家統計局數據，2021年1-5月大陸全國商品住宅銷售面積、銷售額分別為5.97億平方公尺、6.46兆元，絕對規模均為2016年以來歷史同期最高。

值得注意的是，二季度部分城市出現房貸額度緊張情況，不少地方房貸利率提升、放款周期拉長。在合肥、杭州、成都等前期樓市較熱的城市，部分銀行出現減少或暫停發放個人住房按揭貸款的情形。

報告認為，這是由於一季度使用了較大額度的信貸資源，到了半年考核時期，部分銀行主動調整信貸投放速度，導致二季度部分城市出現了額度緊張情況。大陸央行公布的數據顯示，一季度中國大陸居民部門新增中長期貸款達到1.98兆元，規模創近10年同期歷史新高。

由於貸款發放延遲或暫停，部分城市二手房交易量階段性下降，房價漲幅收窄至趨穩。報告稱，6月貝殼50城二手房成交量環比下降約20%。

信貸擴張是支持大陸房地產市場需求最關鍵因素之一。報告認為，涉房信貸集中度管理並不導致信貸規模收縮，全年房地產信貸規模總量有保障。報告預計，下半年銀行信貸投放額度及放款周期將逐步恢復常態，市場交易規模保持量增價穩的勢頭，全年新房、二手房交易規模比去年增長超過10%，市場規模超過25兆元。

二手房 房地產

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