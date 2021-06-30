格力通過員工持股計畫 董明珠稱以員工持股留人才

大陸家電企業格力電器董事長董明珠30日針對員工持股計畫表示，漲薪留人效果並不理想，今後格力將重點透過員工持股計畫留住人才。給員工股權激勵是希望幫員工和企業發展捆綁在一起，所以才會有這次方案員工退休才能釋放股權交易，中途離開全收回。

澎湃新聞報導，格力電器30日舉行2020年年度股東大會，股東大會通過格力員工持股方案。6月20日晚間，格力電器發布第一期員工持股計畫（草案），擬將第一期回購股份用於公司第一期員工持股計畫，資金規模不超過人民幣30億元。

這份員工持股計畫草案列出的業績考核要求為今年淨利潤較去年增長不低於10%，今年淨利潤較去年增長不低於20%。有部分投資者認為，這份員工持股計畫的行權和激發條件過於寬鬆。

值得注意的是，格力電器這份員工持股方案員工需退休後才能賣出股票交易，在此之前員工只能享受分紅，有投資者認為這個方案可能最終無法留住年輕人，而讓年齡較大的員工選擇在格力持股「養老」。

也許是看到了外界的反彈。27日，格力電器發布公告指出，擬對第二期回購股份的用途進行調整，由原計畫「回購股份將用於員工持股計畫或股權激勵」變更為「回購股份用於註銷以減少註冊資本」。

此外，董明珠回應接班人問題，她說，仍在選擇中，「但不是我說你行你就行，而是你要自己能行才行！」

還有投資者在股東大會上提問，如何看待格力技術部離職率較高的問題。董明珠表示，一方面是因為珠海比較偏僻，很多年輕人還是對廣州、深圳等大城市比較嚮往；另一方面，很多年輕人覺得工作累。