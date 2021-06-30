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大陸麥當勞店面突破4千家 今年平均17小時開一家新店

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
麥當勞中國大陸市場第4000家門店，浙江溫州解放街店。（新浪財經網）
麥當勞中國大陸市場第4000家門店，浙江溫州解放街店。（新浪財經網）

據《界面新聞》報導，麥當勞中國29日在浙江溫州解放街的門店開門營業，這是麥當勞在中國大陸的第4000家門店。突破4000家門店之後，麥當勞預計在2021年增開500多家門店，也就是說平均每17個小時就開出一間新店。

早在2017年，麥當勞與中信和凱雷戰略合作之後，就借助後者在地產物業領域的資源快速開店，例如在上海市場麥當勞目前突破了300家門店。而麥當勞中國行政總裁張家茵在稍早前也曾表示，除大陸一二線城市外，下沈市場將是麥當勞重點部署的區域。

根據2021年4月29日麥當勞發布的2021年第一季財報顯示，麥當勞正在從疫情壓力之中恢復，第一季全球可比銷售額同比增長7.5%。

報導指出，雖然麥當勞沒有公布中國大陸市場的數據，但從門店計畫中可以看出中國大陸市場對其的重要性。麥當勞在財報中透露，預計本年將在全球開設1300家新餐廳，由此計算，光是中國大陸這個單一市場在新店占比中就接近40%。

據悉，2017年8月中信、凱雷入主麥當勞後，麥當勞品牌雖然沒變，但麥當勞美國從大股東變成了小股東，麥當勞中國成了特許經營商，商標可以繼續用，但在特許經營市場，營業執照使用不同名字是國際慣例，所以從法律的角度考慮，也需要改名。後來改成「金拱門」。

麥當勞 中信

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