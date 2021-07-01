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深圳立法限制企業碳排放

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸首個生態環境保護全鏈條立法—「深圳經濟特區生態環境保護條例」經深圳市人大常委會表決通過，並擬於今年9月1日實施。「條例」將碳達峰、碳中和納入生態環境建設整體布局，授權深圳市政府制定重點行業碳排放強度標準，並將碳排放強度超標的建設專案納入行業准入負面清單。

「深圳特區報」30日披露，「條例」是深圳市生態環境領域的基本法，也是1994年實施的「深圳經濟特區環境保護條例」的升級版。

近年來，為打贏汙染防治攻堅戰，深圳市先後制定推出系列有關大氣、水、土壤汙染防治的工作方案、行動計畫。「條例」授權深圳市政府編制生態環境品質標準、生態環境風險管控標準、汙染物排放標準等生態環境強制性地方標準。

此次立法的一大亮點就是專設一章，對應對氣候變化的工作、碳達峰和碳中和、碳排放權交易等進行規定。要求深圳市政府編制碳排放達峰行動方案和碳中和路線圖，推動重點行業綠色低碳轉型，建立深圳市碳排放管控機制，將碳排放強度超標的建設專案納入行業准入負面清單。在深圳市碳排放達峰後，年溫室氣體排放量預期達到三千噸二氧化碳當量的新建、改建或者擴建專案，應當制定碳中和計畫和實施方案。

同時，要求深圳政府建立本市碳排放權交易制度，通過設定固定總量的排放額度，約束納入碳排放權交易的單位的年度碳排放。建立碳普惠機制，對小微企業、社區家庭和個人的節能減排行為進行量化，引導全社會綠色低碳生產生活。

「條例」還增設政府、企事業單位、專業機構等主體環境資訊披露的內容。一是明確市、區政府及其有關部門應當主動公開生態環境保護相關資訊；二是規定碳排放權交易機構應當建立健全資訊披露制度，及時公布碳排放權交易等資訊；三是要求重點排汙單位及時、如實公開本單位的環境資訊，接受公眾監督；四是鼓勵具有相應資質的專業機構開展生態環境資訊監測、收集、分析、應用，為產業發展、企業經營等提供環保諮詢服務。

碳排放 深圳

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