大陸拚碳中和目標 台商喊機遇

43歲的台商黃全志「登陸」15年來，深耕大陸製造業。今年大陸官方將「碳達峰、碳中和」寫入政府工作報告，對能源業提出了零碳要求。節能減碳變成基本要求，為壓縮空氣乾燥淨化產業釋放紅利，也為黃全志所在的公司提供發展機會。

中新社報導，2006年，黃全志受聘於台資企業漳州震東機械有限公司（以下簡稱「震東機械」），從台灣渡海而來，擔任「震東機械」研發部技術負責人。作為台資壓縮空氣乾燥淨化設備製造商，「震東機械」在大陸闖出一定品牌影響力。

「『震東機械』銷往大陸的第一台設備是賣到上海，23年了，機台還用得很好。」黃全志表示，壓縮空氣乾燥淨化設備廣泛運用於各行各業，「小到民生的牙醫設備，大到寧德時代的新能源，只要用到電器，就有需求」。

黃全志說，因為機床工藝繁雜，大多按需定製，設備難以量產，「都是手工活」。而大陸電氣設備更新迭代迅速，對生產廠家的技術要求高，看準中國大陸商機是他扎根大陸的主因。

黃全志說，隨著大陸製造業迅速發展，電氣化系統運用廣泛，對壓縮空氣淨化設備的設計邏輯、成本管控都有相當大的衝擊和變革。這對他來說，既產生了技術挑戰，也給企業帶來轉型升級的機遇。

黃全志說，「震東機械」正向漳州藍田經濟開發區申請擴張廠房，增加生產線。

藍田經濟開發區管委會主任王海金表示，當地正在盤活存量企業土地和廠房資源，另規劃建設50萬平方公尺的科技產業園，參股設立總規模5億元人民幣的福建漳龍雲海智能製造基金，多舉措助推台企升級換擋。