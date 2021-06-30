陸車用電池龍頭「寧德時代」股價創新高 曾毓群躋身陸富豪四哥

受到與特斯拉延長供貨協議激勵，大陸車用電池龍頭寧德時代今（30）日股價收漲5.17%，至人民幣534.8元，再創新高價。其創辦人、董事長曾毓群身價水漲船高，不僅穩坐香港首富，也躋身大陸第四大富豪。

新浪網報導，曾毓群在今年5月4日超越李嘉誠，登上香港首富。據富比世富豪榜顯示，曾毓群身家475億美元，排行全球第26名，比李嘉誠多逾100億美元，甚至超越拼多多創辦人黃崢的471億美元，躋身大陸第四，緊追農夫山泉董事長鐘睒睒、騰訊創辦人馬化騰、阿里巴巴集團創辦人馬雲。目前馬雲身家475億美元。

截至今日收盤，寧德時代市值人民幣1.24兆元（約新台幣5.3兆元），半年股價漲52%。

寧德時代日前公告，將2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，意味著未來四年續與特斯拉合作。需注意的是，此次協議未約定大陸市場，意味著寧德時代將以配合特斯拉全球市場供應為契機，推動產品加速走向全球。長期來看，全球市占率有望超過30%。

寧德時代成立於2011年，總部位於福建省寧德市，創辦人曾毓群。公司主要從事電動汽車和儲能系統以及電池管理系統的鋰離子電池。在福建寧德，青海西寧，江蘇溧陽，四川宜賓，廣東肇慶以及德國埃爾福特設有製造基地。