上汽集團：估7月下旬「缺芯」問題緩解 Q3後恢復正常

上汽集團董事長陳虹30日在回應股東關於「晶片短缺」問題時表示，晶片短缺是整個汽車行業面臨的問題，預計到7月下旬會緩解，第三、四季基本上會恢復正常。

澎湃新聞報導，陳虹在上汽集團2020年年度股東大會上指出，晶片短缺的問題在汽車行業還是第一次遇到，原先汽車廠商和晶片廠商並不直接聯繫，此次晶片短缺也讓汽車廠商和晶片廠商變成了直接的關係，也促使上汽集團加快在晶片方面的布局。

上汽集團總裁王曉秋表示，晶片短缺影響了上汽集團大概60萬輛的批發銷量，對零售銷量的影響不大，今年集團零售銷量要比大盤高3%，第三季晶片短缺問題緩解後，批發銷量將隨之增長。

今年2月10日，上汽集團乘用車宣布與邊緣人工智慧晶片公司地平線達成全面戰略合作，雙方攜手造「芯」，並將很快投入前裝量產。

企業管理方面，陳虹透露，公司將深化國企改革，下半年開始全面推行職業經理人制度。

上汽將全面強化幹部隊伍的激勵約束退出機制，幹部的大部分收入來自可浮動的激勵薪酬；每年有一定比例的幹部將被「末位淘汰」。

機制改革方面，陳虹指出，近期上汽將重點培育14家科創型公司，其中大部分公司都有分拆上市的計畫，捷氫科技、中海庭、聯創電子3年內分拆上市陸續完成。

2018年6月，大陸宣布將陸續放開汽車合資股比限制，2022年乘用車外資股比和合資企業不超過2家的限制將被取消。

對於上汽集團合資企業中外方是否有意提高合資股比，陳虹表示在智慧電動汽車這個新賽道上，大陸在全球處於相對領先的位置，上汽集團和外方正在智慧電動新賽道上探討進一步加深合作。