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A股上半年紅盤封關 創業板指創六年新高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
今年上半年，滬指累計上漲3.4％，深成指累計上漲4.78％，創業板指累計上漲17.22％。中新社資料照片
今年上半年，滬指累計上漲3.4％，深成指累計上漲4.78％，創業板指累計上漲17.22％。中新社資料照片

A股上半年封關，三大指數集體收漲，創業板指數延續強勢表現，創近6年新高。

截至6月30日收盤，滬指報3,591.2點，上漲0.5%；深成指報15,161.70點，上漲1.08%；創業板指報3,477.18點，上漲2.08%。上半年，滬指累計上漲3.4％，深成指累計上漲4.78％，創業板指累計上漲17.22％。

在類股方面，由於多檔個股半年報業績大幅預增，半導體類股高開高走領漲滬深兩市，中來股份、富滿電子、芯朋微、力芯微、中穎電子等逾10檔個股漲停或漲逾10%。

國泰君安認為，上半年封關日，市場收出月線和半年線，創業板指走勢較為搶眼。 從創業板的月線走勢來看，短期強勢拉升格局或將持續，滬指也有向上突破的可能，近期市場情緒面仍舊較為活躍，紅7月可期。

在操作上，國泰君安建議逢低積極布局，可以沿著半年報業績預期較好的角度，繼續關注消費電子、半導體、新能源車、券商等類股。

中信證券認為，7月是市場從平靜期向共振上行期的轉換階段。預計跨月期間，博弈性資金退潮會導致市場結構性波動有所加大，建議緊抓高景氣主線，繼續增配成長製造類股。

中信證券分析，7月市場將從估值驅動轉向盈利驅動，從一致上漲預期回歸常態，從結構性過熱的主題行情切換至半年報高景氣主線，配置上建議繼續緊抓新能源、科技自主可控、國防安全和智慧製造四條高景氣成長製造主線，市場結構性波動將帶來新的入場機會。

中泰證券指出，下半年市場將會在經濟增長與流動性預期上反覆，超預期或低於預期都可能存在。因此，下半年權益市場的波動性將會增長，市場行情仍然是結構性的。同時要警惕部分機械（前期高基數）、輕工、部分食品飲料半年報業績的下滑風險。

愛建證券分析稱，目前多空分歧較大，類股切換有所加快，但市場活躍度依然較高，預期短期股指仍將圍繞中短期均線寬幅震盪，密切關注創業板指的動向，控倉精選個股操作。

國盛證券指出，目前宏觀面、流動性、情緒面都難以支持A股向上突破，市場重新尋求確定性。操作上，滬指3,600點附近震盪盤整，沒有明顯的系統性風險，6月以來更多的呈現出類股輪動，關鍵點位會有一個反覆拉鋸的過程，建議投資人控制倉位，逢低關注半年報業績超預期的績優股。

創業 滬指 半導體

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