中共百年黨慶前夕 黨媒：兩岸統一大勢無法阻擋

中共建黨百年的七一黨慶前夕，黨媒人民日報海外版刊文指，解決台灣問題、實現完全統一，是全體中華兒女的共同心願。一直以來，中國共產黨人始終把解決台灣問題、實現完全統一作為矢志不渝的歷史任務。兩岸統一的歷史大勢，任何人任何勢力都無法阻擋。

文章還稱，團結台灣同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。

文章指，兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。大陸率先同台灣同胞分享發展機遇；越來越多台胞台企搶抓機遇，積極投身大陸經濟社會建設，實現自身更好發展。兩岸交流合作日益廣泛、相互往來日益密切，兩岸同胞彼此心靈日益契合，兩岸命運共同體成為生動的現實。兩岸交流走深走實、兩岸同胞走近走親，成為大勢所趨、民心所向。

文章回顧兩岸發展表示，回到1987年11月，第一批探親台灣同胞經香港赴大陸，踏上家鄉故土，標誌著長達38年之久的兩岸隔絕狀態被打破，兩岸人員往來和經濟文化交流的大幕就此拉開。1992年，兩岸兩會開始進行事務性商談，雙方達成「九二共識」。1994年，大陸通過《中華人民共和國台灣同胞投資保護法》，將保護台商投資納入法制化軌道。2008年12月，兩岸空運直航、海運直航和直接通郵正式啟動，兩岸全面直接雙向三通邁開歷史性步伐。2010年，《海峽兩岸經濟合作框架協議》簽署，推進了兩岸經濟合作機制化、制度化進程。

文章說，中共十八大以來，大陸繼續秉持兩岸一家親理念，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇。2018年，促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施迅速落地見效。2019年，大陸再推26條措施，進一步促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，為台胞台企提供同等待遇。2020年助力台企11條、2021年農林22條相繼發布，越來越多的台胞台企從中受益。

文章指，1988年至2018年，30年間，兩岸人員往來總計達1.35億人次，其中台胞赴大陸總計1.04億人次，兩岸貿易額累計約2.6兆美元，台商直接來大陸投資金額累計678億美元。2020年兩岸投資額與貿易額更是均創歷史新高，大陸成為台灣最大出口市場、最大進口來源地、最大貿易順差來源地和最大島外投資目的地，兩岸已經形成密不可分的命運共同體，融合發展的道路越走越寬廣。

文章強調，大陸願為兩岸和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。在兩岸關係曲折前行的發展歷程中，中共中央始終深刻洞悉台海局勢的重大變化，始終著眼於中華民族整體利益和長遠利益，堅定維護國家主權和領土完整，取得一系列反台獨、反分裂鬥爭的重大勝利，在台海風雲變幻中引領兩岸關係朝著正確方向邁進。

文章稱，統一是中華民族偉大復興的必然要求，也是增進台灣同胞利益福祉的必由之路。在大陸堅持推進兩岸和平發展、融合發展的過程中，台灣越來越多的民眾深切體會到，台灣前途在於國家統一、台灣同胞福祉係於民族復興。台獨是一條走不通的絕路，只會給台灣帶來深重禍害。他們希望兩岸關係和平穩定發展，期待從兩岸交流合作中獲益，改善經濟民生和自身處境。他們通過各種形式，積極參與到推進和平統一的正義事業中來。

文章說，時和勢始終在大陸這邊。民族復興、國家統一已是大勢所趨、大義所在、民心所向。經過全體中華兒女長期不懈奮鬥，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景和強勁勢頭。國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，任何人任何勢力都無法阻擋。