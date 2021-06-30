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港股上市首日開盤破發 奈雪的茶一度跌11%
大陸「新式茶飲第一股」奈雪的茶，30日在港交所掛牌上市，儘管開盤報港幣18.86元，較招股價港幣19.8元低4.75%，但隨後跌幅一度擴大至11%，最新總市值縮水至港幣305億元。
新京報報導，奈雪的茶在深圳舉行上市慶祝儀式，CEO彭心表示，奈雪的茶是在創新的土壤下發展起來的，整個團隊是在跑一場馬拉松，因此上市不是終點，而是到了補給站，補充好後繼續出發，未來讓更多的消費者喝到好茶。
奈雪的茶於今年2月11日遞交招股書，6月6日通過港交所聆訊，6月18日啟動公開招股。
按計劃，奈雪的茶未來兩年將主要在一線城市和新一線城市開設近700家門市，其中約70%為奈雪的茶PRO店，消費場景更多元、成本更低、整體營運效率更高的奈雪的茶PRO店，將成為奈雪未來發展的主力店型。
這次上市，奈雪的茶共計發行約2.57億股股份，發行價為港幣19.8元，達招股區間上限，IPO總計募集資金淨額港幣48.424億元。
在募集資金用途方面，奈雪的茶計畫將募資所得款項的約70%用於支持擴張公司的茶飲店網路並提高市場滲透率；約10%用於透過強化技術能力，進一步提升公司的整體營運以提升運營效率；約10%用於提升供應鏈能力，以支持規模擴張；約10%用於營運資金和一般用途。
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