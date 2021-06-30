快訊

板橋大遠百1確診案例！感染源為環南市場 接觸者皆為陰性

送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月大陸官方製造業PMI為50.9 價格指數從高位回落

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
6月製造業繼續保持擴張，但景氣度出現連續三個月小幅下滑，進出口指數有所下降，價格指數從高位回落。大陸國家統計局
6月製造業繼續保持擴張，但景氣度出現連續三個月小幅下滑，進出口指數有所下降，價格指數從高位回落。大陸國家統計局

大陸國家統計局30日公布6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9%，較上月微落0.1個百分點，繼續位於臨界點以上，製造業延續穩定擴張態勢，但景氣度出現連續三個月小幅下滑，進出口指數有所下降，價格指數從高位回落。

數據顯示，非製造業商務活動指數為53.5%，比上月回落1.7個百分點；綜合PMI產出指數為52.9%，比上月回落1.3個百分點，代表非製造業擴張力度有所減弱，大陸企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，6月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.9%、53.5%和52.9%，比上月回落0.1、1.7和1.3個百分點，但均持續位於臨界點以上，代表經濟運行繼續保持擴張態勢。

趙慶河指出，6月製造業活動的主要特點體現在，供需兩端一降一升、進出口指數有所下降、價格指數高位回落、不同規模企業PMI總體穩定、消費品製造業景氣度上升。

PMI

延伸閱讀

華為攻鏡頭 挑戰大立光

富爸爸撐腰 龍芯領航高科技

龍芯IPO 籌資發展國產晶片

外媒指大陸疫苗效力不足 陸外交部：歪曲炒作

相關新聞

港股上市首日開盤破發 奈雪的茶一度跌11%

大陸「新式茶飲第一股」奈雪的茶，30日在港交所掛牌上市，儘管開盤報港幣18.86元，較招股價港幣19.8元低4.75%，...

6月大陸官方製造業PMI為50.9 價格指數從高位回落

大陸國家統計局30日公布6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9%，較上月微落0.1個百分點，繼續位於臨界點以上，製造...

陸多項新規 7月起實施

上半年即將結束，7月新規來了！涉及企業經營、工資、汽車等多方面，其中包括將取消多項涉企經營許可事項審批、八種情況將被終身...

富爸爸撐腰 龍芯領航高科技

2019年7月，一份「龍芯錄取通知書」登上大陸網路熱搜，原來這是中國科學院大學，在給大學新生的錄取通知書中，嵌入了一枚「...

龍芯IPO 籌資發展國產晶片

中國科學院旗下的半導體晶片廠龍芯中科，在上海提交了首次公開募股（IPO）申請，準備籌集資金為大陸國產晶片解決「卡脖子」跨...

精博台商專欄／模里西斯7月1日起新制上路

模里西斯的全球企業公司類型二（GBC2）今年7月1日將步入歷史，可依照新制轉為特許公司（Authorsied Compa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。