6月大陸官方製造業PMI為50.9 價格指數從高位回落

大陸國家統計局30日公布6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9%，較上月微落0.1個百分點，繼續位於臨界點以上，製造業延續穩定擴張態勢，但景氣度出現連續三個月小幅下滑，進出口指數有所下降，價格指數從高位回落。

數據顯示，非製造業商務活動指數為53.5%，比上月回落1.7個百分點；綜合PMI產出指數為52.9%，比上月回落1.3個百分點，代表非製造業擴張力度有所減弱，大陸企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，6月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.9%、53.5%和52.9%，比上月回落0.1、1.7和1.3個百分點，但均持續位於臨界點以上，代表經濟運行繼續保持擴張態勢。

趙慶河指出，6月製造業活動的主要特點體現在，供需兩端一降一升、進出口指數有所下降、價格指數高位回落、不同規模企業PMI總體穩定、消費品製造業景氣度上升。