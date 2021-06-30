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世行：陸經濟增長 將達8.5％

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

世界銀行29日消息稱，隨著經濟活動繼續正常化，中國的復甦範圍擴大。預計今年中國經濟增長將達到8.5%。隨著低基數效應逐漸消減，預計2022年增速為5.4%。

中新社報導，世行最新發佈的「中國經濟簡報：跨越復甦—邁向綠色包容性增長之路」指出，消費者和企業信心增強，勞動力市場向好，將支持從公共投資和出口轉向國內私人消費。在供應側，預計經濟增長的驅動力將逐漸從工業生產轉向服務業。

世行預計，中國經濟2021年將呈現強勁增長。疫情繼續得到控制，預計今年經濟增速將達到8.5%。對於明年，由於低基數效應消減，經濟回歸疫情前的趨勢增長率，預計增速將放緩至5.4%。

世行指出，中國經濟前景面臨的風險大體均衡。私人消費和投資更為強勁的復甦，以及全球復甦勢頭的增強，將支持中國經濟實現更強勁的增長。

世行中國局局長芮澤表示：隨著中國的復甦得到鞏固，預計宏觀經濟政策將從寬鬆轉向更加中性。不過，政策常態化的步伐應當繼續以數據為依據，根據中國和世界的復甦強度進行校準。

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