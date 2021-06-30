陸前5月服務貿易逆差 同比降67.3％

中國商務部29日公佈的最新數據顯示，受進口持續下降影響，1-5月中國服務貿易逆差同比下降67.3%，至1144.9億元人民幣。 中新社報導，官方數據指出，前5個月中國服務出口9117.8億元，增長20.1%；進口10262.8億元，下降7.5%，出口增幅大於進口27.6個百分點。

服務貿易一直是中國貿易逆差的主要來源。但疫情發生後，服務貿易逆差開始顯著下降。2020年中國服務貿易逆差同比下降逾50%，降到不足7000億元。5月當月，中國服務進出口總額同比增長5.5%。其中，出口同比增長7.7%，增速比上月放緩16.6個百分點；進口增長3.7%，增速比上月加快1個百分點。

分領域看，前5個月中國知識密集型服務出口增長較快，增速達14.4%。其中，個人文化和娛樂服務增速最快，達32.6%；電信計算機和信息服務次之，增速為22.6%。

受疫情之下人員跨境流動受阻影響，旅行服務進出口仍在下降。數據顯示，前5個月中國旅行服務出口同比下降39.1%，進口下降36.7%。如果剔除旅行服務，前5個月中國服務進出口增長18%。

服務貿易是近年來中國重點發展的貿易領域。目前，中國正不斷擴大服務業市場准入，以期推動服務貿易更大發展。