四川到歐洲 TIR跨境公路貨運開通

28日下午，伴隨著響亮的汽笛聲，幾輛滿載燈串、充電插頭等貨物的集裝箱卡車從四川天府新區緩緩啟動，標誌著四川至歐洲（成都—布達佩斯）TIR跨境公路貨運線路正式開通。

中新社報導，「TIR公約」是國際海關過境運輸便利化公約，為國際運輸貨物及車輛提供統一、便捷、高效的海關過境通關手續，為過境國提供有效的稅費擔保。目前全球有77個「TIR公約」締約國，其中大多數位於絲綢之路經濟帶沿線重要地區，覆蓋中亞及歐洲大部分國家。中國於2016年7月5日正式加入「TIR公約」。 此次從成都出發的TIR跨境公路貨物運輸集裝箱卡車，將由新疆阿拉山口口岸出境，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克，到達匈牙利首都布達佩斯清關，隨後經捷克、奧地利，最終在德國卸貨，全程約9200公里，涉及10個國家（7個TIR運輸國家），預計12天抵達最終目的地。

與空運、海運、鐵路等運輸模式相比，TIR跨境公路貨運對基礎設施依賴較小，具有機動靈活、裝卸方便等特點，尤其適合電子零部件等貨品單價高、時效要求高的貨運需求。TIR運輸使企業在內陸辦理海關相關手續後，TIR運輸車輛憑一張單據（TIR單證）就可在同樣實施TIR公約的國家間通行。

四川省交通運輸廳運輸管理處副處長宋薇平表示，在TIR跨境公路運輸中，中途不需要繼續裝載貨物和換裝的TIR業務，途經國海關一般不開箱查驗，可有效縮短在邊境口岸的等待時間。據測算，與非TIR跨境公路貨運相比，TIR運輸最高可節省58%的運輸時間和38%的運輸成本。

此次四川首條TIR跨境公路貨運線路的開通，將進一步暢通四川對外貿易通道，打通四川至歐洲除航空、鐵路、海運以外的第四物流通道，與中歐班列實現有效互補和資源共享，實現國際物流通道多樣化發展，形成鐵公水航「四位一體」國際物流多式聯運供應鏈體系。