「德陽造」長龍山首件轉子中心體發運
近日，裝載著「二重裝備」自主研發的長龍山抽水蓄能電站項目5號機組關鍵部件轉子中心體的重型卡車，緩緩駛離四川省德陽市，發往現目現場。該設備的成功發運，標誌著「德陽造」重大裝備高端化、大型化能力，再次得到提升。
長龍山抽水蓄能電站，地處華東電網負荷中心，裝機規模位居大陸已建、在建抽水蓄能電站前三位。該電站額定水頭位居世界第二、大陸第一。此次發運的轉子中心體，是蓄能機組最核心、機械受力最大的部件，單體重量大，屬大陸首次製造。其採取整鍛式結構，製造材料標準高，形狀複雜，尺寸精度要求高，代表著當今世界抽水蓄能電站的極限製造水準。據悉，該轉子中心體將與此前研製的上端軸、下端軸組裝為一體，安裝在長龍山項目5號機組。
為了圓滿完成此次生產任務，企業自主設計的可調式芯軸系統、燕尾槽模板、專用量具等廣泛應用於產品製造中。探索出的一整套高精度等級燕尾槽的精加工解決方案，在生產中得以充分印證其科學性和可操作性，已申報兩項發明專利。
目前，第二件轉子中心體正在進行關鍵的精加工工序，相關生產工作正有序推進。
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