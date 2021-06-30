深化一帶一路 福茶網平台上線

中國（福建）茶產業互聯網綜合服務平台（以下簡稱「福茶網」）28日下午在福州上線啟動，助力挖掘和宣介福建省茶葉歷史文化，講好中國茶故事，深化與一帶一路沿線國家和地區交流合作。上線儀式上，福建省省長王寧啟動該平台，並現場體驗了福茶網首單交易、產品溯源等服務。

中新社報導，福建是中國著名的茶葉產區，產茶歷史悠久，茶葉資源豐富，茶文化底蘊深厚，茶葉產量、單產、茶樹良種普及率、全產業鏈產值、出口額增速等五項指標均居全國第一。據官方統計，2020年福建省毛茶產量達46.1萬噸；茶葉網絡零售額177.2億元（人民幣，下同），佔全國60%以上。

福建省副省長郭寧寧在致辭中表示，福茶網將打造最專業、最權威、最具有公信力的茶產業互聯網綜合服務平台，致力於做優茶品牌，挖掘茶文化，創新茶科技，助力鄉村振興，推動茶產業成為福建的優勢產業，讓更多的福建茶葉和涉茶產品走向全國、走向世界。

郭寧寧說，福茶網將致力解決茶產業發展的痛點、難點，以茶農、茶企、消費者需求為導向，通過數字賦能、撮合交易、質量管控、物流配套、產業科研、金融、人才等服務，吸引全鏈條各類商家進駐，吸引各類買家在平台上採購。

作為「21世紀海上絲綢之路」核心區，福建正持續推進「人文海絲」、「海絲茶道」重點工程建設。郭寧寧表示，福茶網將推進茶旅融合，深化與一帶一路沿線國家和地區交流合作。為促進福茶網加快形成平台效應、規模效應，福建2021年首批投放3000萬元全閩樂購福茶券，鼓勵消費者通過福茶網購買涉茶產品。

同時，福建省商務廳正圍繞促進線上交易、增強線下體驗、匯聚數據賦能、加大金融支持等十大方面，制定支持福茶網高質量發展政策措施，力爭用3年到5年帶動茶葉全產業鏈平台交易額突破千億元大關。