國際能源變革對話 倡議加強合作

由中國國家能源局、江蘇省人民政府和國際可再生能源署共同主辦的2021年國際能源變革對話28日在江蘇省蘇州市開幕。本次對話以「能源變革，邁向碳中和」為主題，是「3060」目標提出後，中國國家能源局在中國國內召開的首次能源變革國際性大會。

中新社報導，中國國家能源局局長章建華通過視頻出席對話，他表示，中國作為世界上最大的發展中國家，要用世界歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和，任務艱巨，各國應加強多邊合作，尤其要加強能源技術創新合作和分享，減少能源領域投資貿易壁壘，向發展中國家提供資金和技術支持，推動實現「3060」目標。

章建華會中宣布，本次對話購買了平價示範項目綠證120張，相當於12萬千瓦時綠色電力，實現了會場用電零碳化。

大會上，英國、義大利、荷蘭、巴基斯坦等國駐華大使與能源部長，中外能源企業、科研院所及金融機構的高級別代表，分別圍繞低碳能源技術和系統創新發展、低碳城市建設等議題，深入探討能源變革推動世界經濟綠色復甦和雙碳目標實現的路徑，積極探索國際能源產業鏈的融合發展以及全球能源治理的途徑，進一步凝聚綠色轉型發展共識，助推全球能源轉型和可持續發展。

會議期間，50家大型能源企業聯合發布「加快能源低碳發展蘇州倡議」，號召各能源企業推動清潔能源的加速發展、強化能源科技創新引領作用、推動清潔能源市場的健康發展、積極探索能源的跨產業融合、加強清潔能源領域交流與合作、引領綠色低碳工作和生活方式。