標普信評：陸房企受三道紅線監管降槓桿 但改善有限

標普信評29日發布的報告指出，儘管大陸房地產開發企業受「三道紅線」監管要求的影響紛紛降低表內財務槓桿，以減少自身觸及紅線的數量，但行業整體槓桿改善情況有限，且多數房企更傾向於使用增加少數股東權益或將房地產開發項目移至財報外等方式改善財務槓桿。

路透報導，報告選取了100家在大陸境內上市或發債的房地產開發企業作為樣本進行分析發現，從「三道紅線」的核心指標變化上來看，行業整體降槓桿情況並不樂觀，100家樣本企業中62家企業的淨負債率有所下降，扣除預收後資產負債率下降的有53家，現金短期債務比提升的只有49家。

報告指出，這主要是由於淨負債率指標的分子和分母均可以透過增加銷售回款、出售項目股權、調整少數股東權益占比等多種方式進行調節，而扣除預收後的資產負債率與企業銷售能力和市場情況相關性較高，現金短期債務比關乎企業的資本結構且受多種因素影響，較難直接進行調節。

報告認為，提升經營效率是有效降低財務風險的長遠之計。標普信評稱，儘管提升經營效率需要付出更多努力，但長遠來說是降低大陸房企財務槓桿的最有效方法，透過經營效率提升降低財務槓桿的開發企業具有更好的發展潛力，並可能在行業整體偏緊的外部環境下逐步提升自身信用水準；財務運作較為明顯的開發企業長期來看仍將面對隱性負債帶來的信用壓力。

此外，報告表示，在大陸房地產行業融資環境整體偏緊的環境下，需要關注流動性指標惡化和流動性壓力較大的房企，這些企業往往經營效率偏低、財務槓桿很高、發生信用風險事件的可能性較大。

中國人民銀行（大陸央行）和大陸住房城鄉建設部在去年8月聯合召開重點房地產企業座談會，提出重點房地產企業資金監測和融資管理規則，通過三道負債率相關的紅線將房企分為四類進行監管。

而去年底大陸央行和銀保監會再聯合頒布新規，對銀行業涉房貸款集中度制定指標上限，繼「三道紅線」後再為房地產業套上緊箍咒。