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中國社科院專家：大陸財政貨幣政策應更擴張

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
余永定建議下半年推出更具擴張性的財政、貨幣政策，使經濟增長恢復到疫情前水準。中新社資料照片
余永定建議下半年推出更具擴張性的財政、貨幣政策，使經濟增長恢復到疫情前水準。中新社資料照片

中國社會科學院學部委員余永定表示，中國大陸現在的宏觀經濟形勢面臨相當嚴峻的挑戰，遠沒有達到需要退出擴張性財政、貨幣政策的階段。不僅如此，他建議下半年推出更具擴張性的財政、貨幣政策，使經濟增長恢復到疫情前水準。

界面新聞報導，中國人民銀行貨幣政策委員會第2季例會於25日召開。和第1季例會相比，第2季例會對「穩」的重視更加明顯。在對當前經濟形勢研判時，央人行貨幣政策委員會去掉第1季貨幣政策執行報告中「國內經濟積極因素明顯增多」的提法，改為「國內外環境依然複雜嚴峻」，並增加「加強國際宏觀經濟政策協調，防範外部衝擊」的表述。

對於大陸現在是否應該退出擴張性的財政貨幣政策，余永定在中國宏觀經濟論壇上表示，他堅定地認為不應該，當前大陸宏觀經濟最基本的問題在於有效需求不足，導致經濟增長動力不足。

他說，截至目前，大陸經濟增長動力結構欠佳，離真正的常態化經濟增長還相當遙遠。例如外界期待已久的所謂報復性消費反彈，說了一年多，到現在還沒有等到。再例如固定資產投資增速，也沒有出現期望的強勁反彈。

余永定表示，他領銜的團隊對大陸第4季經濟增速的預測是5.5%，比2019年大陸經濟6.0%的增速低了0.5個百分點。他認為，現在需要做的是透過擴張性的財政貨幣政策，進一步提高經濟增長速度，使經濟增長速度達到潛在經濟增長速度的水準。但現在的問題是積極的財政政策並不積極，相反是收緊的。

余永定指出，財政政策不夠積極的一個原因，是大陸經濟學家對通貨膨脹十分敏感，消費者物價指數（CPI）一上漲就感到十分不安。

國泰君安證券分析師覃漢發布研究報告稱，從人行例會新聞稿對經濟環境的表述來看，監管層對大陸經濟的表述變得更加悲觀。短短千字的會議紀要中，光「穩」字就出現15次，在穩字當頭的主基調下，貨幣政策趨勢性轉鬆的信號已經較為明確。招商證券則認為，人行深切憂慮外部風險可能對大陸經濟造成衝擊，政策導向明確向防風險傾斜。在防風險導向下，貨幣政策易緊難鬆。

中國人民銀行

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