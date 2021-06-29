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寧德時代獲特斯拉大單 市值登上深市「一哥」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
寧德時代市值登上深市「一哥」。百度圖庫
寧德時代市值登上深市「一哥」。百度圖庫

寧德時代28日晚間公告將供貨特斯拉至2025年底，公司股價29日大漲，盤中逼近人民幣520元，總市值超五糧液、中國平安，躍登深市「一哥」。

寧德時代公告與特斯拉簽訂協定約定，將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。寧德時代股價29日高開高走，截至收盤上漲3%，報收人民幣508.5元，公司總市值達人民幣1兆1,843.2億元。

在寧德時代發布利多消息後，中金公司上調寧德時代的盈利預測，並將其目標價調升9%至人民幣600元。

寧德時代於2018年6月11日上市，上市首日收盤時市值為人民幣786億元，當時中國平安的市值約1.16兆元，寧德時代當時市值不到中國平安的十分之一，且在當天收盤，寧德時代的總市值僅排在滬深兩市第99名。

2020年底，寧德時代市值已擠進滬深兩市前10。今年以來，寧德時代股價進一步上漲，目前股價和市值均較上市時上漲10倍以上，其市值也歷史性地擠進滬深兩市前5名，超過中國平安。

巨豐投顧認為，寧德時代股價持續上漲並且總市值超越五糧液，或許具有重要的時代意義。一方面，從石頭科技到寧德時代，一批高價的科技股開始不斷走強，也預示未來科技或將成為市場新的聚焦力量；另一方面，寧德時代市值超越五糧液和中國平安，也預示接下來一段時間，科技股的行情還將湧現，或許是機構抱團的重要傾向。

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