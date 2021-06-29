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日官員稱要保護民主國家台灣 中方抨擊居心險惡

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。照片／大陸外交部網站
大陸外交部發言人汪文斌。照片／大陸外交部網站

日本防衛副大臣中山泰秀周一警告中俄合作帶來的威脅越來越大，並以「國家」稱呼台灣。大陸外交部發言人汪文斌今（29）日在記者會上表示，中方對日本政府高層發表錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

日本防衛副大臣中山泰秀表示，各國必須對北京向台灣的施壓「覺醒」， 保護台灣這個民主國家。日本和台灣在地理上接近，因此若台灣生什麼事情，就會影響到日本的沖繩縣，那裡是美軍及和其家屬的基地。

環球網報導，汪文斌指出，日本個別政客無視大陸和平發展的事實，無理指責大陸經濟社會發展，包括正常的國防建設，渲染所謂的大陸威脅，公然挑動大國對抗，為曾犯下軍國主義侵略罪行的日本搞軍事鬆綁找藉口，居心險惡。

汪文斌稱，這個政客還公然將台灣稱為所謂的國家，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾。中方要求日本政府就此作出明確的澄清，確保不再發生此類的情況。

汪文斌說，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義，事關國際法治正義。中方嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號。

汪文斌強調，中方維護國家主權安全和統一的意志決心，堅定不移，中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程大勢。

日本 汪文斌 北京

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