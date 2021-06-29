滙豐：大陸下半年經濟成長估放緩至6%

滙豐今（29）日發表2021年下半年亞洲經濟展望，滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌表示，由於低基數效應開始淡化，預期大陸經濟增長將在今年下半年放緩至6%。

香港經濟日報報導，他指出，雖然大陸中央政府正嘗試控制房地產市場，但各國對大陸出口貨品繼續跑贏和製造業復甦將繼續支持大陸經濟進一步復甦。

屈宏斌預計，今年大陸消費者物價指數（CPI）會維持在低於2%的水平，低過人行3%的目標；而生產者物價指數（PPI）或會在未來數個月見頂，之後便有所回落，預計人行年內不會調整基準利率。

滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民表示，將今年亞洲（日本除外）的經濟增長預測由7.8%，下調至增長7.4%，其中印度增長預測下調幅度最大。不過他認為，目前通膨屬於過渡性，相信在明年下半年之前，大部分亞洲央行不會收緊流動性。

范力民又指，區內仍面對民眾消費意欲較低等挑戰，預期主要大陸央行在今年不會上調利率或收緊政策。他續指，隨著疫苗接種率上升，預估明年區內經濟有改善，其中新加坡、南韓及日本最可受惠。